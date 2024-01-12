Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
Однако к новой модели есть ряд вопросов, особенно в отношении предустановленного программного обеспечения

реклама

 Вопреки информации, опубликованной компанией в китайских социальных сетях, консоль Next Lite будет продаваться без предустановленной SteamOS. Хотя официальная версия SteamOS предназначена для гибридных процессоров AMD Van Gogh, поддержка другого оборудования не гарантируется. Вместо этого пользователи получат интеграцию HololSO, предлагающую поддержку другого оборудования.

реклама

 Next Lite представляет собой довольно бюджетную консоль, работающую на процессорах Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4800 на основе архитектуры Renoir с ядрами ЦП Zen2 и устаревшей графикой Vega. Младший чип Ryzen 5 4500U включает 6 физических ядер и столько же потоков, в то время как процессор Ryzen 7 4800U может предложить уже 8 ядер и 16 потоков, а также графический процессор Vega 8. С точки зрения графики она представляет собой более раннюю версию Steam Deck, которая содержит 8 исполнительных блоков на основе архитектуры RDNA2, а также различное количество ядер или потоков, в зависимости от используемого APU.

 Консоль получила аналогичный IPS-экран с диагональю 7 дюймов и разрешением 800p, что и версия консоли Next, которая была выпущена по значительно более высокой цене, составляющей более 1300 долларов, однако та в свою очередь имела более новые процессоры. 

  Что касается стоимости, то младшая версия на базе процессора Ryzen 5 4500U с 16 ГБ оперативной памяти будет предлагаться за 299 долларов. Однако стоит иметь в виду, что за эти деньги покупатель получит встроенный накопитель емкостью всего 128 ГБ, что крайне мало в настоящее время и этого может создать проблему для игроков. Решившим купить консоль, стоит обратить внимание на вариант с накопителем объемом 512 ГБ, который всего на 50 долларов дороже.

 Консоль на базе процессора Ryzen 7 4800U будет иметь только одну конфигурацию памяти, включающую 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. Стоить это удовольствие будет 399 долларов.

 ﻿Консоль должна официально выйти сегодня, скорее всего, через краудфандинговую платформу. Однако можно порекомендовать не делать на неё предварительный заказ до выхода первых тестов. Кроме того, консоль имеет стороннюю операционную систему, не поддерживаемую AYANEO или Valve. Но не всё так плохо, так как пользователи без труда смогут установить на консоль ОС Windows, а AYANEO предоставит необходимые драйверы. Это в свою очередь означает дополнительные затраты на приобретение копии ОС Windows.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#amd #игровые консоли #ayaneo #ryzen 5 4500u #ryzen 7 4800u #ayaneo next lite
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD анонсировала на CES 2024 новую технологии Fluid Motion Frames, которая многое меняет
Ayaneo скоро педставит первую игровую консоль Next Lite со SteamOS
Новые процессоры AMD позволят вам играть в Cyberpunk без видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
15
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
15
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Китайский институт утверждает, что взломал AirDrop от Apple
+
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
17
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
9
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
2
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
+
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
3
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
В продаже скоро появится чехол-клавиатура для iPhone с настоящими кнопками
+
На Украине, в ЕС и США действует мошенническая организованная группировка
3
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
3

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
3
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
149
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
31
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
148
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
89
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
82
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

Антон Филимонов
17:29
если апгрейд проца+мамки не требуется в ближайшее время можно на 12400 схожее собрать
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:29
Такасалтанг, мадхусӯдана ш́йа̄ма ш́а̄йтана, Да ?
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Дмитрий
17:28
на низких в 25 кадров? представляю как они тестировали. наверное в дом зашли и там вау 63 кадра. а по улице поедешь на тачке и все 10 кадров будет.
Новые процессоры AMD позволят вам играть в Cyberpunk без видеокарты
Apsheronsky tchai
17:28
Ну да, ну да. А я делаю пиво не хуже майкопского завода, Шеша всю жизнь жизнь его пьёт и всем советует.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Бахтиер Кудратуллаев
17:28
это ты моя дорогая. тригеришся по кд
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:27
Валакисаланг ты - гопӣ прийа джана. А что там с твоим китайским, ты же учил.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Ryzen1200
17:25
Интересно то, что на одном и том же сетапе 775 при 4 ядрах, в десятке всегда L2 cache latency не ниже 13-14 ns а на windows 7 L2 cache latency 4-5 ns
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Бахтиер Кудратуллаев
17:25
ты на татарском не базарь неуч.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:24
Хумпар говинда гопа̄ла, ты трус.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Антон Филимонов
17:24
Немного добавлю к ниже перечисленному. к этой "сборке" на 12к можно смело добавить в камках адекватной эткономии: 1. ССД 256 ГБ MP33 + 2Tb SSD sata GX2 = 2700 р + 10000 р. Берем 1 Тб SSD GX2 TG = 570...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем