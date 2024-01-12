Однако к новой модели есть ряд вопросов, особенно в отношении предустановленного программного обеспечения

Вопреки информации, опубликованной компанией в китайских социальных сетях, консоль Next Lite будет продаваться без предустановленной SteamOS. Хотя официальная версия SteamOS предназначена для гибридных процессоров AMD Van Gogh, поддержка другого оборудования не гарантируется. Вместо этого пользователи получат интеграцию HololSO, предлагающую поддержку другого оборудования.

реклама

Next Lite представляет собой довольно бюджетную консоль, работающую на процессорах Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4800 на основе архитектуры Renoir с ядрами ЦП Zen2 и устаревшей графикой Vega. Младший чип Ryzen 5 4500U включает 6 физических ядер и столько же потоков, в то время как процессор Ryzen 7 4800U может предложить уже 8 ядер и 16 потоков, а также графический процессор Vega 8. С точки зрения графики она представляет собой более раннюю версию Steam Deck, которая содержит 8 исполнительных блоков на основе архитектуры RDNA2, а также различное количество ядер или потоков, в зависимости от используемого APU.

Консоль получила аналогичный IPS-экран с диагональю 7 дюймов и разрешением 800p, что и версия консоли Next, которая была выпущена по значительно более высокой цене, составляющей более 1300 долларов, однако та в свою очередь имела более новые процессоры.

Что касается стоимости, то младшая версия на базе процессора Ryzen 5 4500U с 16 ГБ оперативной памяти будет предлагаться за 299 долларов. Однако стоит иметь в виду, что за эти деньги покупатель получит встроенный накопитель емкостью всего 128 ГБ, что крайне мало в настоящее время и этого может создать проблему для игроков. Решившим купить консоль, стоит обратить внимание на вариант с накопителем объемом 512 ГБ, который всего на 50 долларов дороже.

Консоль на базе процессора Ryzen 7 4800U будет иметь только одну конфигурацию памяти, включающую 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. Стоить это удовольствие будет 399 долларов.

﻿Консоль должна официально выйти сегодня, скорее всего, через краудфандинговую платформу. Однако можно порекомендовать не делать на неё предварительный заказ до выхода первых тестов. Кроме того, консоль имеет стороннюю операционную систему, не поддерживаемую AYANEO или Valve. Но не всё так плохо, так как пользователи без труда смогут установить на консоль ОС Windows, а AYANEO предоставит необходимые драйверы. Это в свою очередь означает дополнительные затраты на приобретение копии ОС Windows.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



