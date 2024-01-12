Всего на данный момент компания готовит девять видеокарт серии RTX 40 SUPER

Компания Zotac выпустит собственные версии видеокарт GeForce RTX 40 Super, которые получат улучшенную систему охлаждения, но по рекомендованным розничным ценам Nvidia. Однако видеокарты компании с заводским разгоном будут продаваться с наценкой, учитывая их более высокую производительность.

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Zotac будет предлагать версии Trinity Black Edition и Twin Edge своих видеокарт GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super по рекомендованной розничной цене Nvidia: 599, 799 и 999 долларов соответственно. Графические платы Trinity Black Edition OC, Trinity White Edition OC, Twin Edge OC и AMP с заводским разгоном будут продаваться с наценкой, объявила компания.

Хотя AMD и Nvidia предлагают эталонные конструкции почти для всех своих моделей видеокарт, чтобы ускорить выход на рынок, их партнеры, такие как Zotac, склонны разрабатывать собственные варианты, чтобы отличаться от моделей конкурентов, благодаря лучшему внешнему виду и более высокой производительности, а также сокращению затрат.

Учитывая тот факт, что версии Trinity Black Edition и Twin Edge с заводским разгоном будут использовать те же печатные платы и системы охлаждения, что и их аналоги, работающие на рекомендованных Nvidia частотах, не похоже, что обычные версии были разработаны с единственной целью сокращение затрат. В результате обычные модели Trinity Black Edition и Twin Edge, скорее всего, будут обладать приличным потенциалом разгона благодаря усовершенствованной печатной плате и усовершенствованной системе охлаждения, что делает их выгодной покупкой.

Те, кто хочет получить повышенную производительность прямо из коробки и дополнительный потенциал для разгона, смогут купить Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super AMP Holo 16 ГБ GDDR6X или GeForce RTX 4080 Super AMP Extreme Airo 16 ГБ GDDR6X, которые получат значительно увеличенную тактовую частоту и соответствующие кулеры.

Одна из вещей, которая бросается в глаза на изображениях будущих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER от Gigabyte, Palit, MSI и Zotac, это то, что большинство из них имеют массивную систему охлаждения.

Хотя неудивительно, что многие видеокарты на базе GeForce RTX 40 SUPER будут огромными, учитывая потенциал разгона графического процессора, на котором они работают, разумно ожидать и более компактных моделей. Кроме того, разные платы GeForce RTX имеют разные способы подключения питания: некоторые продолжают использовать хорошо зарекомендовавшие себя восьмиконтактные разъемы, а другие используют новый 12VHPWR.

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ZOTAC подтверждает, что её карты RTX 40 SUPER будут выпущены, как и планировалось NVIDIA, а именно 17 января поступит в продажу 4070 SUPER, RTX 4070 TI SUPER станет доступна 24 января, RTX 4080 SUPER можно будет купить 31 января.