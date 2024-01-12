Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Четыре модели Geforce RTX 40 SUPER от ZOTAC будут иметь рекомендованную цену
Всего на данный момент компания готовит девять видеокарт серии RTX 40 SUPER

реклама

 Компания Zotac выпустит собственные версии видеокарт GeForce RTX 40 Super, которые получат улучшенную систему охлаждения, но по рекомендованным розничным ценам Nvidia. Однако видеокарты компании с заводским разгоном будут продаваться с наценкой, учитывая их более высокую производительность.

реклама

 Zotac будет предлагать версии Trinity Black Edition и Twin Edge своих видеокарт GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super по рекомендованной розничной цене Nvidia: 599, 799 и 999 долларов соответственно. Графические платы Trinity Black Edition OC, Trinity White Edition OC, Twin Edge OC и AMP с заводским разгоном будут продаваться с наценкой, объявила компания.

 Хотя AMD и Nvidia предлагают эталонные конструкции почти для всех своих моделей видеокарт, чтобы ускорить выход на рынок, их партнеры, такие как Zotac, склонны разрабатывать собственные варианты, чтобы отличаться от моделей конкурентов, благодаря лучшему внешнему виду и более высокой производительности, а также сокращению затрат.

 Учитывая тот факт, что версии Trinity Black Edition и Twin Edge с заводским разгоном будут использовать те же печатные платы и системы охлаждения, что и их аналоги, работающие на рекомендованных Nvidia частотах, не похоже, что обычные версии были разработаны с единственной целью сокращение затрат. В результате обычные модели Trinity Black Edition и Twin Edge, скорее всего, будут обладать приличным потенциалом разгона благодаря усовершенствованной печатной плате и усовершенствованной системе охлаждения, что делает их выгодной покупкой.

 Те, кто хочет получить повышенную производительность прямо из коробки и дополнительный потенциал для разгона, смогут купить Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super AMP Holo 16 ГБ GDDR6X или GeForce RTX 4080 Super AMP Extreme Airo 16 ГБ GDDR6X, которые получат значительно увеличенную тактовую частоту и соответствующие кулеры.

 Одна из вещей, которая бросается в глаза на изображениях будущих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER от Gigabyte, Palit, MSI и Zotac, это то, что большинство из них имеют массивную систему охлаждения.

 Хотя неудивительно, что многие видеокарты на базе GeForce RTX 40 SUPER будут огромными, учитывая потенциал разгона графического процессора, на котором они работают, разумно ожидать и более компактных моделей. Кроме того, разные платы GeForce RTX имеют разные способы подключения питания: некоторые продолжают использовать хорошо зарекомендовавшие себя восьмиконтактные разъемы, а другие используют новый 12VHPWR.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 ZOTAC подтверждает, что её карты RTX 40 SUPER будут выпущены, как и планировалось NVIDIA, а именно 17 января поступит в продажу 4070 SUPER, RTX 4070 TI SUPER станет доступна 24 января, RTX 4080 SUPER можно будет купить 31 января.

#nvidia #rtx 4080 super #rtx 4070 super #rtx 4070 ti super #rtx 40 super
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предположительно появился слайд с рейтингом карт GeForce RTX 40 SUPER относительно прошлых моделей
Инсайдеры назвали количество FPS новых видеокарт NVIDIA – GeForce RTX 4070 Ti Super прибавила 12%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
15
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
13
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Китайский институт утверждает, что взломал AirDrop от Apple
+
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
17
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
9
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
+
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
1
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
3
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
В продаже скоро появится чехол-клавиатура для iPhone с настоящими кнопками
+
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
На Украине, в ЕС и США действует мошенническая организованная группировка
3
Контентная поддержка экшен-стратегии Minecraft Legends завершена
+

Популярные статьи

Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
3
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
146
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
31
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
145
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
81
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
34

Сейчас обсуждают

Vulkan Api
15:49
Ух,сам себя закапываешь в могилу,вот тесты на phoronix свежие,как обтекать будешь?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Алекс Цагельскi
15:46
Успокоительная мантра - это "вы ничего не понимаете, это Интел", а также упорное закрывание глаз и затыкание ушей на то, что Интел стали тупо горячее. Про соотношение "цена/проиводительость/энергопот...
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
MrPegge
15:45
Здорово. Но те кто готовил армию авиадартсами чугунием, гоночками на танчиках и возведением храмов в парках остаются на своих местах.
Шойгу показали высокоточные бомбы с УМПК, в том числе и полуторатонные ФАБ-1500М54
FelsheR-BAN100plussz
15:44
У зд марков в основном видюха тестится а не цп. У меня 5450@3.8 не всегда печ660 загружает. а ты о 4060ти.
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Drunk Axxturel
15:37
ахахаха, самая жирная статья что я видел, жир прям все комнату залил, просто мда
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Алекс Цагельскi
15:35
Интел уже было как-то завоевал рынок процессоров, но потом просрал его. Ошибочно полагая, что менять каждый год материнскую плату это нормально, и все с этим смирятся рано или поздно.
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
trisha
15:34
"Например, в западных странах лица женского пола отлично служат в танковых подразделениях и артиллерийских группах, поделился иностранным опытом бывший командир." Недалекий баран, этот Ходжес. Служить...
Генерал Ходжес: На Украине ещё очень много молодых женщин и мужчин, которых необходимо призвать
VL86f
15:33
Одно дело вкладывать DX в систему, другое дело ещё пересадить на неё разработчиков. А по проприетарности DX согласен, это стало и причиной как появления DXVK и VKD3D, так и проблем с дешёвыми портами ...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Alagar81
15:33
Тайные желания владельца Xeon :)
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Александр Сечков
15:30
Одно и тоже каждый раз печатают. Как только статья про амд, так сразу один и тот же текст. Какие красные хорошие, а синие плохие. Скучно.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем