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Xiaomi повторно выпустила Redmi K70E по всему миру после того, как устройство было представлено около полутора месяцев назад в Китае. Как следует из различных утечек, Xiaomi переименовала Redmi K70E в POCO X6 Pro 5G и оснастила его тем же базовым оборудованием. Стоит отметить Xiaomi представила POCO X6 Pro 5G вместе с POCO X6 5G и POCO M6 Pro 4G одновременно во время специального глобального мероприятия по запуску.
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Как показано на изображении ниже, POCO X6 Pro 5G сочетает в себе чипсет Dimensity 8300 Ultra, тройную камеру на 64 МП с поддержкой оптической стабилизации и AMOLED-дисплей CrystalRes Flow с разрешением 1220p и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, смартфон работает на новой оболочке Xiaomi HyperOS на базе Android 14, в отличие от POCO X6 5G или POCO M6 Pro 4G. Xiaomi также акцентирует внимание на высокой производительности системы охлаждения, включающую испарительную камеру площадью 5000 мм² под названием LiquidCool Technology 2.0, а также двух динамиках и линейном вибромоторе по оси X.
Однако POCO X6 Pro 5G отличает от Redmi K70E отсутствие аккумуляторной батареи емкостью 5500 мАч и проводной зарядки мощностью 90 Вт. Вместо этого компания оснастила телефон батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, что означает снижение соответствующих характеристик на 9 и 26 процентов. Стоимость POCO X6 Pro 5G начинается с 299 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти или 349 евро в еврозоне. Кроме того, будет доступна версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 369 долларов или 419 евро. Интересно, что данный смартфон уже можно приобрести и в России у одного из популярных маркетплейсов с доставкой из Китая по цене от 25990 рублей.