Правда на мировом рынке данный смартфон будет продаваться под названием POCO X6 Pro 5G

Xiaomi повторно выпустила Redmi K70E по всему миру после того, как устройство было представлено около полутора месяцев назад в Китае. Как следует из различных утечек, Xiaomi переименовала Redmi K70E в POCO X6 Pro 5G и оснастила его тем же базовым оборудованием. Стоит отметить Xiaomi представила POCO X6 Pro 5G вместе с POCO X6 5G и POCO M6 Pro 4G одновременно во время специального глобального мероприятия по запуску.

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Как показано на изображении ниже, POCO X6 Pro 5G сочетает в себе чипсет Dimensity 8300 Ultra, тройную камеру на 64 МП с поддержкой оптической стабилизации и AMOLED-дисплей CrystalRes Flow с разрешением 1220p и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, смартфон работает на новой оболочке Xiaomi HyperOS на базе Android 14, в отличие от POCO X6 5G или POCO M6 Pro 4G. Xiaomi также акцентирует внимание на высокой производительности системы охлаждения, включающую испарительную камеру площадью 5000 мм² под названием LiquidCool Technology 2.0, а также двух динамиках и линейном вибромоторе по оси X.

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Однако POCO X6 Pro 5G отличает от Redmi K70E отсутствие аккумуляторной батареи емкостью 5500 мАч и проводной зарядки мощностью 90 Вт. Вместо этого компания оснастила телефон батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, что означает снижение соответствующих характеристик на 9 и 26 процентов. Стоимость POCO X6 Pro 5G начинается с 299 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти или 349 евро в еврозоне. Кроме того, будет доступна версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 369 долларов или 419 евро. Интересно, что данный смартфон уже можно приобрести и в России у одного из популярных маркетплейсов с доставкой из Китая по цене от 25990 рублей.