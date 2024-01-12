Игра станет не масштабным дополнением оригинальной игры, а полноценной второй частью

Прошлой осенью CD Projekt Red выпустила последние части контента для своего ролевого блокбастера — Cyberpunk 2077, который получил значительное обновление версии 2.0, а масштабное расширение кампании Phantom Liberty было благоприятно встречено игровым сообществом. В октябре руководство компании подтвердило, что отделы разработки CD Projekt Red сосредоточатся на полноценном продолжении, а не на выпуске дополнительных дополнений DLC для первой части серии. Игорь Саржиньск, директор по сюжету сиквела, объявил ранее на этой неделе, что он прибыл в недавно открытый офис CD Projekt Red в Бостоне. Эта новая группа, похоже, отделена от другой студии CD Projekt: The Molasses Flood.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сообщение Саржиньска подтверждает, что новая североамериканская команда CD Projekt Red работает над Cyberpunk 2077 Part Deux. Он сказал: «Первый день в бостонском офисе! Так приятно встретиться со старыми друзьями и официально начать наше путешествие по Ориону. Я очень взволнован этим проектом и уверен, что мы сможем сделать это чем-то особенным. Cyberpunk 2077 был всего лишь разминкой». Игровые новостные агентства уделили много внимания немного преждевременному предположению Саржиньска о том, что продолжение Cyberpunk 2077 будет более масштабным. У оригинальной игры был сложный цикл разработки, поэтому будет интересно посмотреть, как взаимодействие ветеранов студии и новых сотрудников отразится на преемнике, особенно с переходом на движок Unreal Engine 5 от Epic. Cyberpunk 2077 была последней игрой, которая использовала собственный движок компании REDengine.