Однако приобрести данную карту в магазине не удастся, так как она не производится серийно

Эта карта на базе полноценного графического процессора AD104 имеет длину всего 17,3 см и занимает на материнской плате всего два слота. Это действительно отличный компактный графический ускоритель для настольных ПК, который, однако, нельзя купить. Почти ни одна из более чем 140 представленных на рынке моделей RTX 4070Ti не имеет двух вентиляторов, за исключением таких карт, как версия от Sycom, толщина которой составляет почти 3,5 слота.

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Кулер RTX 4070 Ti, разработанный TechTaxi, не призван побить мировые рекорды по производительности, напротив, подобный дизайн с одним вентилятором потребует понижения напряжения, и потенциально будет иметь более высокие температуры. Тепловые испытания рассматриваемого кулера еще не проводились, поэтому только предстоит определить, какой мощностью придется пожертвовать.

Следует помнить, что RTX 4070 Ti — это графическая карта с TDP мощностью 285 Вт. Те же требования к питанию являются официальными для предстоящей RTX 4070 Ti SUPER, которая, по мнению моддера, также должна поддерживаться этим кастомным кулером. Не секрет, что партнеры Nvidia часто используют одни и те же кулеры и конструкции плат для карт с одним и тем же графическим процессором, поэтому карта-донор от Gainward также должна быть совместима с новым ускорителем, учитывая, что AD104 и AD103 совместимы по выводам.

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Такие моды не для всех, учитывая, что RTX 4070 Ti — относительно дорогая карта стоимостью 799 долларов, поэтому любая модификация кулеров будет означать аннулирование гарантии. Кроме того, выход графического процессора за пределы спецификаций потребует тщательного тестирования, но не у всех есть на это время. Сейчас самые маленькие системы охлаждения в моделях NVIDIA ITX принадлежат серии RTX 4060 Ti, которая требует гораздо меньше энергии.