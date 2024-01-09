Компания совместно с Twitch и OBS в этом месяце запланировали старт бета-версии технологии потоковой передачи с несколькими кодировками с более высоким качеством, уменьшенной задержкой и поддержкой кодека AV1

NVIDIA анонсировала важное обновление на выставке CES 2024, посвященное потоковому видео в сотрудничестве с Twitch. Предстоящая версия Enhanced Broadcasting, бета-версия которой будет запущена в этом месяце, будет использовать кодировщик NVIDIA NVENC для повышения производительности и качества потокового видео на графических процессорах GeForce RTX и GTX.

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Основная цель компании — улучшить впечатления зрителя за счет повышения качества видео и уменьшения задержки. Эта технология будет опираться на новые стандарты и использовать преимущества расширенных возможностей потоковой передачи аппаратного обеспечения стримера, создавая возможность мультикодирования видеопотоков.

Сотрудничество NVIDIA с OBS, важным инструментом для потоковой передачи видео, направлено на обеспечение одновременной потоковой передачи в трех разрешениях с максимальным показателем 1080p. Планы на будущее включают тестирование более высоких скоростей передачи данных, переход к разрешению 4K и поддержку до четырех одновременных потоков.

Примечательным дополнением является поддержка бесплатного кодека AV1, требующий меньшей пропускной способности для видео более высокого качества, но необходимо чтобы оборудование потоковой передачи поддерживало кодирование в этом формате. У зрителей это должно вызывать меньше беспокойства, поскольку современные графические процессоры, APU и даже мобильные чипсеты продолжают обновляться с помощью декодирования AV1. Более того, кодирование AV1 не будет ограничено оборудованием NVIDIA.

Как пояснил EposVox, Enhanced Broadcasting опирается на спецификации Enhanced RTMP (протокол обмена сообщениями в реальном времени). Транскодированное видео отправляется на Twitch со всеми параметрами, такими как настройки кодировщика, разрешение, скорость передачи данных и параметры кодирования. Twitch оценит и проверит эти параметры, уделяя особое внимание качеству соединения и обеспечивая оптимальные настройки. Это упрощает потоковую передачу для создателей контента, поскольку сложные настройки выполняются непосредственно Twitch, а не пользователем.

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На данный момент функция расширенного вещания общедоступна не для всех стримеров. Только избранная группа участников и те, кто решит зарегистрироваться в бета-фазе, будут иметь привилегию доступа к этой функции. Twitch планирует постепенно включать больше авторов. В любом случае, потоковое видео значительно выиграет от этой технологии. Как только пользователи начнут его использовать, кодирование видео AV1 также станет более популярным.