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NVIDIA представила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER
Новые карты компании будут стоить 999 долларов за RTX 4080 Super, 799 долларов за RTX 4070 T Super и 599 долларов за RTX 4070 Super

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 Компания NVIDIA разослала некоторые новейшие графические процессоры линейки Founders Edition рецензентам. RTX 4070 SUPER и 4080 SUPER входят в число моделей, которые получат это эталонную версию.

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 Что касается цены, то RTX 4080 SUPER получит рекомендованную стоимость 999 долларов, что на 200 долларов меньше стартовой цены оригинальной RTX 4080. NVIDIA подтверждает более ранние предположения о том, что RTX 4080 SUPER и 4070Ti SUPER заменят текущие модели в линейке компании. Обновленная диаграмма больше не содержит ссылок на эти конкретные модели.

 RTX 4070 Ti SUPER призвана заменить RTX 4070 Ti по цене 799 долларов. В то же время ожидается, что RTX 4070 SUPER будет стоить 599 долларов в рознице, тогда как официально подтверждено, что существующая модель будет иметь пересмотренную рекомендованную розничную цену в 599 долларов.

 Как известно, NVIDIA фокусируется на производительности своих шейдеров, трассировки лучей и тензорных ядер, а не на характеристиках ядер CUDA. Тем не менее новая RTX 4080 SUPER будет иметь 10240 ядер CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X (23 Гбит/с) и TGP (общая графическая мощность) 320 Вт. Но производитель утверждает, что на самом деле этой модели потребуется всего около 246 Вт во время игры и 15 Вт в режиме ожидания. NVIDIA утверждает, что эта карта предназначена для игры в режиме 4K Full RT и Super-Fast Gen Al, а также вдвое превосходит производительность RTX 3080Ti. RTX 4080 SUPER поступит в продажу 31 января.

 RTX 4070 Ti SUPER будет иметь 8448 ядер CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на то, что TGP составляет 285 Вт, средняя игровая мощность оценивается в 226 Вт и 12 Вт, когда карта находится в режиме ожидания. Обновление памяти, несомненно, является самой примечательной особенностью этой модели. NVIDIA утверждает, что RTX 4070 Ti SUPER обеспечит производительность в 2,5 раза выше, чем RTX 3070 Ti. Официально RTX 4070 Ti SUPER поступит в продажу 24 января.

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 Модель RTX 4070 SUPER, представляющая собой наиболее существенное обновление в серии, обеспечивает увеличение количества ядер на 20% по сравнению с ее оригинальной версией. Спецификации карты теперь включают 7680 ядер CUDA. Вопреки некоторым слухам, подтверждено, что эта модель имеет 36 МБ кэш-памяти второго уровня, а не 48 МБ, как предполагалось. Это соответствует размеру кэша L2 обычной RTX 4070. Ожидается, что в среднем эта карта будет потреблять 200 Вт во время игровых баталий и 11 Вт в режиме ожидания. NVIDIA утверждает, что RTX 4070 SUPER превзойдет по производительности RTX 3090. Эта модель выйдет первой из новой линейке SUPER 17 января.

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Источник: videocardz.com
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