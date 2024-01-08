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Huawei представила смартфон Enjoy 70 Pro с чипсетом Snapdragon 680
Стоимость смартфона в Huawei Mall в Китае начинается с 205 долларов за младшую версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ

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 Вслед за моделью Enjoy 70, вышедшей в прошлом месяце, компания Huawei сегодня официально представила вариант Enjoy 70 Pro в Китае.

 Enjoy 70 Pro оснащен уникальным круглым модулем камеры с оформлением внутри в виде расходящихся из центра лучей в виде звезды, а также матовым покрытием и боковым датчиком отпечатков пальцев. Он доступен в оттенках Obsidian Black, Snowy White и Emerald Green.

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 На передней панели расположен 6,7-дюймовый экран с разрешением FullHD. И, несмотря на ЖК-панель, Huawei заявляет, что он поддерживает функцию Always on Display (всегда включенный дисплей) для просмотра времени и уведомлений.

 Работает смартфон под управлением восьмиядерного чипсета Snapdragon 680 4G с четырьмя ядрами Cortex-A73 на частоте 2,4 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте 1,9 ГГц. Компанию процессору составляют 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а в качестве программной оболочки используется HarmonyOS 4.

 В круглом модуле камеры на задней панели расположены основной датчик на 108 МП и датчик глубины на 2 МП. В качестве фронтальной камеры используется сенсор на 8 МП.

 Питание Enjoy 70 Pro осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Huawei утверждает, что устройство за 30 минут заряжается до 62 процентов.

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 Что касается стоимости Huawei Enjoy 70 Pro, то за модель в конфигурации 8/128 ГБ компания просит 1449 юаней (около 205 долларов), а версия 8/256 ГБ стоит 1649 юаней (около 235 долларов).

#смартфоны #huawei #смартфоны huawei #enjoy 70 pro #huawey enjoi 70 pro
Источник: gizmochina.com
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