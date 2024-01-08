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Microsoft добавит новую функцию в Copilot для работы со скриншотами в Windows 11
Новая функция позволит при помощи ИИ описывать содержимое скриншота

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 Windows Copilot в настоящее время мало что может предложить, но вскоре ситуация способна измениться. Microsoft добавляет новую функцию, которая позволяет пользователям делать снимки экрана и запрашивать ИИ объяснить его содержимое. Эта новая функция под названием «Добавить снимок экрана» предназначена для широкого круга пользователей, но может быть доступна не всем.

 Новая кнопка «Добавить снимок экрана» на панели Copilot позволяет сделать снимок экрана и напрямую загрузить его на панель Copilot или Bing. Когда снимок экрана будет загружен в Copilot в Windows 11, можно попросить Bing Chat прокомментировать его.

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 Это похоже на существующую функцию загрузки изображений на copilot.microsoft.com или в чате Bing.com, но новая функция более оптимизирована для снимков экрана. В приведенном ниже примере мы попросили Copilot объяснить снимок экрана с корзиной, и он быстро предложил краткое описание:

 Это изображение значка корзины на рабочем столе компьютера. Корзина — это функция операционной системы Windows, которая позволяет пользователям временно сохранять удаленные файлы и папки перед их окончательным удалением.

 Если у пользователя есть доступ к ChatGPT-4 Turbo, который распространяется для избранных людей, можно даже попросить Windows Copilot объяснить эмоции, в том числе изображенные в абстрактных картинках. Как уже говорилось это доступно только избранным пользователям, выбранным случайным образом, но Microsoft планирует расширить развертывание в ближайшие недели.

 Microsoft подчеркивает, что Copilot является центральной функцией всех своих продуктов, включая Office и Windows. Позже в этом году Microsoft добавит специальную кнопку Copilot к оборудованию Windows в рамках своих усилий по упрощению работы пользователей на компьютере.

 Microsoft стремится, как можно больше расширить присутствие Copilot в работе Windows. В своем блоге компания недавно также подтвердила свои планы добавить клавишу Copilot на клавиатуру Windows. На более старом оборудовании вы можете получить доступ к Copilot с помощью сочетания клавиш Win+C.

 Microsoft позиционирует это изменение как самое значительное обновление клавиатуры Windows за почти три десятилетия и сравнивает его с появлением клавиши «Пуск» в Windows.

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 «Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК», — заявили в Microsoft и подтвердили, что оборудование нового поколения будет поставляться с отдельной клавишей Copilot на клавиатуре.

#microsoft #искусственный интеллект #windows 11 #copilot #copilot ai #искусственный интеллект и microsoft
Источник: windowslatest.com
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