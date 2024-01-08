Это стало результатом плодотворной работы энтузиастов и открытому исходному коду старого ПО

Пользователи, которые все еще используют древнюю серию графических карт ATI R300, всё ещё могут рассчитывать на обновление ПО благодаря открытому исходному коду. По словам разработчика, пользователи абсолютно устаревших видеокарт начала 2000-х годов получат к нему доступ в этом году.

Напомню, что серия графических карт ATI R300 была впервые представлена в 2002 году с выпуском флагманской на тот момент модели ATI Radeon 9700 Pro. Конечно карты, построенные по 150-нм техпроцессу и оснащенные интерфейсом AGP, не способны запускать новейшие игры, но сообщество разработчиков открытого исходного кода по-прежнему поддерживает их, позволяя им работать в новых дистрибутивах Linux.

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В частности, обновления драйверов для графических процессоров Radeon серий ATI от R300 до R500 будут доступны в этом квартале в Mesa 24.0, а пользователи получат доступ к обновлению к концу года. Разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом Павел Ондрака объясняет, что обновление драйвера Mesa Gallium3D OpenGL будет сосредоточено на снижении NIR, связанным с вершинными шейдерами графических процессоров.

За прошедшие годы сообщество открытого исходного кода внесло множество обновлений в драйвер для поддержки аппаратного обеспечения Radeon до R600, причем недавним изменением стала его адаптация к новым интерфейсам Mesa, например, переход к промежуточному представлению NIR. AMD, со своей стороны, фокусируется в первую очередь на аппаратном обеспечении текущего и будущего поколений.

Особенно стоит присмотреться к ATI Radeon 9700 Pro, поскольку тот факт, что они все еще могут работать под управлением современной ОС Linux, заслуживает восхищения. Графический процессор имел 110 миллионов транзисторов, тактовую частоту ядра 325 МГц и 256 МБ памяти с пропускной способностью 19,8 ГБ/с. На момент запуска это был самый быстрый графический процессор и первый, полностью поддерживающий новый API DirectX 9.

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Сегодня возможности старых карт в основном ограничиваются отображением окон и текста, но благодаря сообществу открытого исходного кода они все еще функциональны. Следует также отметить, что это текущее обновление было непросто сделать, и по словам Ондрака, он пытался сделать все правильно пять раз, но до сих пор ему не удавалось заставить работать обновление корректно.