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ASRock покажет на CES 2024 игровой монитор с частотой обновления 520 Гц
Кроме того компания анонсирует ещё несколько моделей для широкого круга пользователей

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 Компания ASRock готовит к анонсу на выставке CES 2024 два высококлассных монитора игрового уровня с OLED-дисплеями. Младшая модель PG027QFS2A имеет размер экрана 27-дюймов, а старшая модель PG034QRT2A может похвастаться 34-дюймовым дисплеем. Оба устройства будут иметь разрешение QHD, а также частоту обновления до 240 Гц. С внешним видом одного из них можно ознакомиться на представленном ниже изображении. Компания сообщает только, что эти мониторы получат поддержку технологий AMD FreeSync Premium и DisplayHDR True Black.

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 Самый интересный анонс в пресс-релизе ASRock касается новых мониторов для киберспорта. ASRock называет их «королем скорости» и сообщает о двух моделях с диагональю 27 дюймов каждый. Первая модель под названием PG27QFW2A имеет разрешение QHD и частоту до 400 Гц, а вторая модель под названием PG27FFX2A предположительно имеет разрешение FullHD, но с частотой до 520 Гц, хотя эта информация пока не получила подтверждения.

 Кроме того, ASRock сообщила, что уже существующие мониторы Phantom Gaming будут обновлены до частоты обновления 180 Гц. Похоже, что под обновлением компания ASRock имеет в виду доработку этих мониторов. Также компания расширит свой ассортимент 32-дюймовой моделью PG32QRT2A с разрешением QHD и кривизной экрана 1000R и 27-дюймовым монитором PG27QFT2A с аналогичным разрешением и IPS-панелью с частотой обновления 180 Гц.

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 ASRock пока не показала изображений этих мониторов, но определенно стоит ожидать, что они будут представлены на выставке CES 2024, стартующей на следующей неделе.

#asrock #мониторы #игровые мониторы #ces 2024
Источник: videocardz.com
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