Компания выпустит как модели без разгона, так и с небольшим заводским повышением частот

Компания Palit собирается представить около 12 новых видеокарт на следующей неделе и как минимум четыре варианта из новейшей линейки NVIDIA RTX 40 SUPER.

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Указанные изображения представляют собой самый первый взгляд на будущие карты RTX 4080 SUPER в линейке Palit. Ожидается, что модель будет включать в себя полный графический процессор AD103 с 10240 ядрами CUDA и быструю память GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с объемом 16 ГБ. На бумаге RTX 4080 SUPER может показаться наименее примечательным обновлением в линейке RTX 40 SUPER.

Palit готовит две разные модели: GamingPro OC и JetStream OC, а также их аналоги без разгона. Согласно доступной информации, модель GamingPro будет иметь тактовую частоту 2610 МГц, а JetStream OC - 2580 МГц, что соответствует заводскому разгону на 60 и 30 МГц соответственно по сравнению с эталонными спецификациями NVIDIA.

Кроме того, компания собирается представить свою карту GamingPro White, построенную на базе RTX 4070 Ti SUPER. Напомню, что RTX 4070 Ti SUPER, как ожидается, будет оснащена графическим процессором AD103 с 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Представленное изображение показывает кастомный вариант 4070 Ti SUPER. Карта GamingPro White будет доступна с заводским разгоном до 2655 МГц, что на 45 МГц больше, чем в официальных спецификациях NVIDIA.

Наконец, в линейке SUPER также будет представлена модель из линейки DUAL. Этой картой станет RTX 4070 SUPER на основе графического процессора AD104, оснащенного 7168 ядрами CUDA. Видеокарта сохраняет конфигурацию памяти GDDR6X объемом 12 ГБ от оригинальной RTX 4070, но получит более высокий лимит мощности в 220 Вт. Что касается технических характеристик, то ожидается, что модель от PALIT будет представлена с заводским разгоном до 2550 МГц, что представляет собой улучшение на 75 МГц по сравнению со спецификациями NVIDIA.

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﻿Серия RTX 40 SUPER будет официально анонсирована на следующей неделе, 8 января. Затем компания Nvidia выпустит новые карты в продажу начиная с RTX 4070 Super 17 января, а затем 24 и 31 января настанет очередь RTX 4070Ti Super и RTX 4080 SUPER соответственно.