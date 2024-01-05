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Китайские исследователи работают над процессорами с 1600 ядрами
Такого количества ядер можно достичь, используя многокристальную конструкцию из полноценной полупроводниковой пластины

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 Согласно сообщению журнала Fundamental Research, исследователи из Института вычислительных технологий Китайской академии наук разработали 256-ядерный многокристальный процессор под названием Zhejiang Big Chip с планами масштабирования до 1600 ядер за счет использования целой пластины. Поскольку плотность транзисторов растет медленно, альтернативы, такие как многокристальные архитектуры, становятся решающими для дальнейшего роста производительности. Чип Zhejiang объединяет 16 чиплетов, каждый из которых содержит 16 ядер RISC-V, соединенных между собой посредством моста на кристалле. Эта конструкция теоретически может быть расширена до 100 микросхем и 1600 ядер с помощью усовершенствованного 2,5D-промежуточного преобразователя. Хотя сегодня использование нескольких чипсетов является обычным явлением, использование всей пластины для одной системы соответствовало бы революционному подходу компании Cerebras. Исследователи называют экзафлопсные суперкомпьютеры, созданные по 22-нм техпроцессу, идеальными для массово-параллельных многочиплетных архитектур.

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 Однако такие конструкции требуют тщательной оптимизации программного обеспечения для балансировки рабочих нагрузок в иерархии системы. Интеграция обработки в оперативной памяти и 3D-конструкция может еще больше оптимизировать эффективность. В статье исследуются ограничения литографии и упаковки, а также предлагаются иерархические системы микросхем как гибкий путь к будущему масштабированию вычислений. Хотя проблемы производительности и охлаждения требуют дальнейшей работы, 256-ядерная основа демонстрирует потенциал модульной конструкции как альтернативы монолитного дизайна. Внимание Китая к данному вопросу не удивляет, так как отражает многочисленные инициативы американских гигантов, таких как AMD и Intel, в отношении процессоров для центров обработки данных. Однако национальные амбиции в области полупроводников требуют срочного доказательства того, что разработанные внутри страны решения могут конкурировать с иностранными аппаратными средствами. Хотя детали производительности процессоров пока неизвестны, быстрый прогресс показывает многообещающие возможности в освоении модульности чипов. В сочетании с улучшением используемых технологических норм, таких как 7-нм техпроцесс от SMIC, Китай может легко создать жизнеспособную экзафлопсную систему собственными силами.

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Источник: techpowerup.com
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