Ранее предполагалось, что карты можно будет приобрести только в самом конце января

В самом конце прошлого года состоялся официальный выпуск нового графического ускорителя NVIDIA RTX 4090D, представляющего собой специальную версию оригинальной модели, призванную обойти наложенные правительством США ограничения на видеокарту RTX 4090. После этого компании Nvidia пришлось искать обходные пути для продажи на территории Китая своей флагманской, а значит самой дорогой потребительской видеокарты. Единственным выходом стало снижение характеристик оригинальной RTX 4090 до указанных в ограничениях показателях производительности. После переработки флагмана компания Nvidia выпустила RTX 4090D, которая по чисто техническим характеристикам должна на 11 процентов проигрывать RTX 4090. Что интересно Nvidia решила не снижать из-за этого рекомендованную стоимость обновленной модели, как и прежде составляющую 1599 долларов, по которой купить её всё равно не представляется возможным.

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Как сообщалось ранее, карта была официально представлена 28 декабря, но реальное поступление в продажу должно было состояться только в конце месяца. Однако теперь появилась информация, что поступление карты в магазины произойдет немного раньше. Новой и более конкретной датой является 20 января.

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Что касается технических характеристик, то новинка получила значительно урезанный графический процессор. Теперь количество активных ядер куда составляет 14592 единицы. Кроме того, новинка получила только 456 тензорных ядер, а также сниженный до 425 предел мощности. Также по имеющейся информации карта будет лишена возможности разгона, по крайней мере это касается повышения частоты в заводских условиях. Об этом также свидетельствует анализ уже анонсированных 20 моделей от различных производителей, поставляемых с одинаковой тактовой частотой.