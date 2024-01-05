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Cooler Master представила первый в мире безвентиляторный блок питания мощностью 1100 Вт
Кроме флагманской модели будет также доступна версия мощностью 850 Вт

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 Cooler Master анонсировала линейку продуктов X Silent Edge. Как следует из названия, эта серия блоков питания предназначена для полностью бесшумной работы. Для этого новые модели блоков питания имеют безвентиляторную конструкцию. Но, как описывает производитель, пассивное охлаждение не снижает производительности.

 В частности, Cooler Master заявляет, что в серии X Silent Edge используется передовая технология advanced health pipe technology, которая обеспечивает оптимальные тепловые характеристики и увеличивает срок службы компонентов.

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 Если говорить о комплектующих, то в новых блоках питания используются высококачественные компоненты. По данным Cooler Master, блоки питания изготовлены на базе микросхем Infineon, которые обеспечивают более высокую надежность и производительность.

 Для дальнейшего повышения стабильности блоки питания X Silent Edge оснащены цифровым мониторингом, который в режиме реального времени предоставляет информацию о нагрузке и температуре. Cooler Master называет этот инструмент мониторинга MasterCTRL Software. Это также позволяет пользователям управлять параметрами блока питания прямо со своего рабочего стола.

 Что касается эффективности, то блоки питания Cooler Master X Silent Edge оснащены активным мостовым выпрямителем, что по информации производителя, способствует повышению эффективности и производительности.

 Cooler Master утверждает, что её полностью пассивные блоки питания идеально подходят для геймеров, создателей контента и энтузиастов ПК. Покупатели имеют возможность выбирать между моделями мощностью 1100 Вт и 850 Вт.

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 Стоит отметить, что Cooler Master стал первым брендом, предложившим безвентиляторный блок питания потребительского уровня с номинальной мощностью 1100 Вт. До сих пор для покупки был доступен только вариант мощностью около 700 Вт, например, Silverstone Nightjar NJ700, который в настоящее время доступен за 310 долларов.

#блоки питания #cooler master #пассивные блоки питания
Источник: notebookcheck.net
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