Первая портативная игровая консоль компании будет основана на процессоре Intel Core Ultra 7 155H с графикой Arc и получит до 32 ГБ ОЗУ

Прошло менее суток с момента первого тизера MSI в социальных сетях, и теперь появилось изображение, название и полные характеристики будущего портативного игрового устройства компании. Этот игровой портативный компьютер называется CLAW и будет оснащен процессором Intel Meteor Lake.

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MSI использует Core Ultra 7 155H SKU для консоли, который действительно представляет собой высокопроизводительный процессор с 16 ядрами и 22 потоками, что вдвое больше, чем у Ryzen Z1 Extreme. Однако аппаратное обеспечение Intel представляет собой гибрид из производительных и энергоэффективных ядер, которое пока не стало популярным выбором среди производителей портативных устройств, главным образом из-за невысокой графической производительности, свойственной гибридным процессорам Intel. Теперь всё может резко поменяться благодаря выходу нового поколения процессоров Intel Core Ultra 100H.

Система будет иметь 6 P-ядер и 8 E-ядер, а также 2 LP-ядра. Встроенная графика будет основана на архитектуре Arc Alchemist с 8 ядрами Xe с частотой до 2,25 ГГц. Официально Core Ultra 7 155H — это процессор мощностью 28 Вт в базе и с максимальной турбо-мощностью 115 Вт. Ранние тесты показывают, что графика Arc Xe-LPG демонстрирует конкурентное преимущество по сравнению со встроенным графическим процессором AMD RDNA3, представленным в чипах Ryzen 7040 и Ryzen 8040.

Утечка характеристик также подтверждает, что система будет иметь до 32 ГБ оперативной памяти. Это вдвое превышает показатели данного параметра у консолей Legion Go и ROG Ally. Однако вполне возможно, что MSI предложит различные конфигурации одного и того же устройства, сделав консоль доступной для широкого круга покупателей.

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﻿Новая портативная игровая консоль должна быть официально представлен на выставке CES 2024 на следующей неделе, но появившийся сегодня в сети рекламный плакат может испортит сюрприз поклонникам MSI. Похоже, это была часть маркетинговых материалов от китайского представительства MSI, которые были опубликованы несколько преждевременно, а возможно это запланированная утечка от самой MSI.