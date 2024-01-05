На данный момент нет никакой информации о назначении будущего GPU, и является ли он игровым или ускорителем искусственного интеллекта

Поскольку прибыль Nvidia от ускорителей искусственного интеллекта стремительно растет, многие опасаются, что компания может все больше отвлекать ресурсы от своих потребительских видеокарт линейки RTX. Таким образом, утечка ранее неизвестного графического процессора может спровоцировать споры о том, является ли она картой AI или новой игровой графической картой Titan серии RTX 40, особенно с учетом ее экстремального рейтинга TDP.

Трекер, в котором перечислены последние идентификаторы DEV_ID от Nvidia, недавно обнаружил загадочный новый графический процессор компании. В списке содержится мало информации о потенциальной роли этого продукта в расширяющемся портфолио Nvidia. В идентификаторе указано только название карты «Skinny Joe» и ее TDP 700 Вт. Хотя это, вероятно, новый вариант графических процессоров Nvidia для работы с искусственным интеллектом, недавние слухи о серии RTX 40 предполагают и другие варианты.

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Мощность Skinny Joe соответствует мощности AI-чипа GH100, но меньше, чем у GH200 (900 Вт). Это может означать выпуск уменьшенной версии H200, которая, как ожидается, будет значительно лучше успешной H100, когда провайдеры облачных вычислений начнут предлагать к ним доступ во втором квартале 2024 года.

Nvidia может нацелить облегченный H200 на китайских клиентов, чтобы обойти экспортные ограничения США. Например, для этой цели компания недавно представила RTX 4090D, немного снизив производительность и ограничив разгон.

Однако Skinny Joe наоборот может быть модернизированной версией RTX 4090, о которой ходили слухи уже некоторое время. Последняя информация предполагает, что этот графический процессор, возможно, названный RTX 4090 Ti или Titan Ada, имеет TDP 600 Вт и может стоить более 2000 долларов.

Ожидается, что этот четырехслотовый гигант, использующий почти полноценный чип AD102, будет иметь 18176 ядер CUDA, 192 ROP, 568 TMU и 96 МБ кэш-памяти второго уровня. Эти характеристики значительно превосходят характеристики стандартной карты RTX 4090, которая имеет 16984 ядра CUDA, 176 блоков ROP, 512 TMU, 72 МБ кэш-памяти второго уровня и TDP 450 Вт.

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Скорая презентация серии GeForce RTX 40 Super только увеличивает спекуляции по данному вопросу. Ожидается, что Nvidia анонсирует обновленные версии RTX 4080, 4070 Ti и 4070 8 января, а выпуск будет постепенным в течение всей второй половины января. Источники инсайдера Moore's Law is Dead сообщили, что RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super будут соответствовать рекомендованной розничной цене своих предшественников в 599 и 799 долларов соответственно, в то время как старшая модель в линейке RTX 4080 Super может стоить 999 долларов или выше. Следовательно, Nvidia вполне может рассматривать возможность выпуска RTX 4090 Super, хотя смысла в этом нет, учитывая отсутствие у RTX 4090 конкурентов.