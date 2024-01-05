К сожалению ключевые спецификации пока остаются неизвестными, включая процессор и конфигурацию памяти

Сегодня компания Vivo представила на индийском рынке свою флагманскую серию смартфонов X100. В число этих устройств входят модели X100 и X100 Pro, и теперь новая утечка раскрыла ключевые характеристики пока невыпущенного старшего телефона линейки Vivo X100 Pro+.

Ожидается, что китайский технологический гигант анонсирует X100 Pro+ во втором квартале этого года. Но в преддверии какого-либо официального объявления утечка информации от известного инсайдера Digital Chat Station раскрыла более подробную информацию о предстоящем устройстве флагманского класса. Инсайдер утверждает, что X100 Pro+ будет оснащен AMOLED-дисплеем Samsung E7 с вырезом с изогнутыми краями. Под дисплеем даже разместится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

реклама

На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков, а на задней панели модуль из трёх камер. Он включает 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony LYT-900, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный телеобъектив с перископом, который предлагает 4,3-кратный оптический зум и 20-кратный цифровой зум. К сожалению, емкость аккумулятора Vivo X100 Pro+ пока неизвестна. Но она должна быть не хуже, чем у модели Vivo X100 Pro.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, можно ожидать аккумулятор емкостью около 5400 мАч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Как и другие модели линейки X100, флагманский X100 Pro+ также поддерживает двустороннюю спутниковую связь. На данный момент это вся имеющаяся информация о новом флагмане компании Vivo.