Новинка поступила в продажу на Walmart по цене в 40 долларов

Компания Microsoft представила свой очередной гаджет, а именно тостер в стиле Xbox Series S. Пользователь Wario64 заметил, что этот тостер в стиле Xbox Series S появился в интернет-магазине Walmart по цене 39,99 долларов. Сходство устройства с Xbox Series S трудно оспорить, и, помимо банальной функции поджаривания, это устройство выжигает логотип Xbox на ломтиках хлеба.

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В этом тостере в стиле Xbox используется популярный механизм с одним длинным и широким слотом и самоцентрирующейся направляющей для хлеба. В описании продукта указано, что длина тостера составляет 15 дюймов. Это должно позволить одновременно прожаривать два куска хлеба.

Стоит упомянуть и другие функции этого тостера. Любители теплых бутеров могут выбрать шесть уровней поджаривания. Уровень прожарки будет варьироваться от слегка теплого хлеба до обугленных остатков. В любой момент можно нажать кнопку отмены, если пользователь почувствует, что тост готов, а также есть кнопки для режима бублика и для поджаривания хлеба прямо из морозильной камеры. Кроме того покупатели могут оценить светодиодную подсветку с обратным отсчетом.

Это не первое устройство подразделения Microsoft Xbox в сфере мелкой кухонной техники. После резкого возникновения интереса к маркетинговому трюку в виде холодильника Xbox Series X, который в 2020 году был разослан различным знаменитостям, Microsoft решила продавать настоящие мини-холодильники Xbox Series X. Их до сих пор можно купить в Walmart, Amazon и других торговых точках. Мини-холодильник Xbox Series X не намного больше, чем тостер Xbox Series S, но в него вмещается до восьми металлических банок по 330 мл, а также есть полка для закусок внутри двери.