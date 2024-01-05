Основой ноутбука станет процессор Core i9-14900HX, а не выбор будут доступны графические карты RTX 4080 или RTX 4090

Грядущий ноутбук MSI TITAN 18HX будет оснащен процессором Intel Core-HX 14-го поколения, а также мобильной графической картой GeForce RTX 4080 или RTX 4090 для ноутбуков. Источники указывают, что TITAN будет оснащен 24-ядерным процессором Core i9-14900HX, хотя MSI официально не подтвердила это. Однако подтверждено то, что процессор, как ожидается, достигнет тактовой частоты 5,8 ГГц, превзойдя Core i9-13980HX более чем на 200 МГц.

реклама

Самая интересная деталь, которая была раскрыта, это новый режим TDP мощностью 270 Вт для комбинированной мощности процессора и графического процессора. В отличие от предыдущего режима TITAN 250 Вт, обновление подразумевает TGP 175 Вт для графики и 95 Вт для процессора, что на 40 Вт больше по сравнению со стандартным TDP. Важно отметить, что это значение всё ещё находится в пределах ограничений MTP, установленных Intel на уровне 157 Вт, но позволит процессору поддерживать более высокие тактовые частоты в течение более длительных периодов времени.

﻿MSI официально подтвердила, что TITAN 18 HX будет комплектоваться блоком питания мощностью 400 Вт. Хотя его изображений нет, можно предположить, что источник питания будет значительным по размеру.

Что касается экрана, то новый TITAN будет оснащен 18-дюймовым дисплеем с разрешением 4K+(3840×2400 пикселей). Это мини-светодиодная панель с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и официальной сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Другие спецификации включают аудиосистему Dynaudio с 6 динамиками и механическую клавиатуру с RGB-подсветкой от Cherry MX.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя цена на новые системы не разглашается, ожидается, что она будет значительно выше 4000 долларов. Например, предшественник на базе Core i9-13980HX стоил 5299 долларов с RTX 4090 и 4299 долларов с RTX 4080 соответственно.