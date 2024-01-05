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Первые записи о готовящихся к выходу новых настольных процессорах AMD Ryzen 5000 были обнаружены известным инсайдером @momomo_us на европейском сайте сравнения цен. Некоторые розничные продавцы уже выставили на продажу новые Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500GT и даже утверждают, что они есть на складе и готовы к отправке покупателям.
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Восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700X3D был замечен на двух розничных платформах по цене от 270 до 280 евро. Это на 30-40 евро дешевле по сравнению с Ryzen 7 5800X3D во время недавних праздничных распродаж, который в настоящее время продается по более высокой цене, около 500 евро. Хотя сообщается, что Ryzen 7 5700X3D может иметь более низкую тактовую частоту, чем Ryzen 7 5800X3D, ни один из двух розничных продавцов пока официально не подтвердил подробные характеристики. Однако, судя по скриншоту ниже, Ryzen 7 5700X3D должен иметь тактовую частоту 4,1 ГГц, что на 400 МГц ниже, чем у Ryzen 7 5800X3D.
Кроме того, AMD готова представить 6-ядерный процессор Ryzen 5 5500GT с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц и частотой Boost 4,4 ГГц, а также 6-ядерный Ryzen 5 5600GT с тактовой частотой 4,6 ГГц. Данные, полученные от розничных продавцов, похоже, содержат лишь частичную информацию, полученную от дистрибьютора.
В официальных данных сайта сравнения цен Geizhals указывается только совместимость с материнскими платами AMD A520, B550 и X570, без упоминаний о чипсетах серий 300 и 400. В настоящее время цена на эту конкретную модель варьируется от 134 до 160 евро.
Дата запуска предстоящей серии процессоров AMD для сокета AM4 официально не подтверждена, но неофициальные данные убедительно указывают на выпуск в текущем квартале. Появление новых моделей в списках розничных продавцов является четким сигналом о том, что запуск неизбежен, и ждать осталось совсем недолго.