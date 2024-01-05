Ещё одна новая модель - Ryzen 5 5500GT для платформы AM4 оценивается в 134 евро

Первые записи о готовящихся к выходу новых настольных процессорах AMD Ryzen 5000 были обнаружены известным инсайдером @momomo_us на европейском сайте сравнения цен. Некоторые розничные продавцы уже выставили на продажу новые Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500GT и даже утверждают, что они есть на складе и готовы к отправке покупателям.

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Восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700X3D был замечен на двух розничных платформах по цене от 270 до 280 евро. Это на 30-40 евро дешевле по сравнению с Ryzen 7 5800X3D во время недавних праздничных распродаж, который в настоящее время продается по более высокой цене, около 500 евро. Хотя сообщается, что Ryzen 7 5700X3D может иметь более низкую тактовую частоту, чем Ryzen 7 5800X3D, ни один из двух розничных продавцов пока официально не подтвердил подробные характеристики. Однако, судя по скриншоту ниже, Ryzen 7 5700X3D должен иметь тактовую частоту 4,1 ГГц, что на 400 МГц ниже, чем у Ryzen 7 5800X3D.

﻿Кроме того, AMD готова представить 6-ядерный процессор Ryzen 5 5500GT с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц и частотой Boost 4,4 ГГц, а также 6-ядерный Ryzen 5 5600GT с тактовой частотой 4,6 ГГц. Данные, полученные от розничных продавцов, похоже, содержат лишь частичную информацию, полученную от дистрибьютора.

В официальных данных сайта сравнения цен Geizhals указывается только совместимость с материнскими платами AMD A520, B550 и X570, без упоминаний о чипсетах серий 300 и 400. В настоящее время цена на эту конкретную модель варьируется от 134 до 160 евро.

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Дата запуска предстоящей серии процессоров AMD для сокета AM4 официально не подтверждена, но неофициальные данные убедительно указывают на выпуск в текущем квартале. Появление новых моделей в списках розничных продавцов является четким сигналом о том, что запуск неизбежен, и ждать осталось совсем недолго.