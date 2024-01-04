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Раскрыты характеристики и дизайн POCO X6 5G
Смартфон получит чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и до 12 ГБ оперативной памяти

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 В преддверии глобального запуска смартфоны серии POCO X6 были замечены в недавних тизерах, подтверждающие некоторые их характеристики. Новая утечка также раскрыла дизайн и характеристики модели POCO X6 5G.

 Предстоящая модель POCO X6 5G была замечена в новой утечке, которой поделился известный инсайдер Судханшу Амбхоре. В одной из всем известных социальных сетей были перечислены характеристики смартфона и видео, демонстрирующее его дизайн. POCO X6 5G показан в черно-белом варианте с розничной коробкой, в которой также имеется защитная крышка. На задней панели смартфона расположена тройная камера, а внизу устройства также видно порт USB Type C, решетку динамика, основной микрофон и лоток для SIM-карты.

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 Инсайдер добавляет, что POCO X6 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Устройство работает под управлением ОС Android 13 на базе пользовательской оболочки MIUI 14.

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 На задней панели расположены 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макросенсор. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Для тех, кто не знает, напомню, что модели POCO X6 5G и POCO X6 Pro 5G будут запущены в Индии и во всем мире через неделю, 11 января 2024 года.

#xiaomi #poco #poco x6 #poco x6 5g
Источник: gizmochina.com
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