Оба устройства линейки уже прошли сертификацию TENAA

Вчера два будущих смартфона Realme, имеющие номера моделей RMX3843 и RMX3841, впервые появились на платформе сертификации TENAA. На тот момент были доступны только изображения устройств, а их характеристики не сообщались. Однако теперь появилось обновление, включающее подробную информацию о характеристиках этих смартфонов.

В списках TENAA о Realme 12 Pro и 12 Pro+ сказано, что оба смартфона оснащены AMOLED-панелью с изогнутыми краями, которая предлагает разрешение FullHD+ (2412 x 1080 пикселей), 10-битные цвета и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Кроме того, ожидается, что оба устройства будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

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Realme 12 Pro оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,2 ГГц, тогда как Realme 12 Pro+ оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,4 ГГц. Согласно недавнему сообщению, последний, похоже, оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2. Ожидается, что оба устройства будут иметь конфигурации оперативной памяти 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, а также встроенный накопитель объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Предполагается, что смартфоны серии Realme 12 Pro будут работать на Android 14 на базе собственной оболочки Realme UI 5. Оба устройства оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, но мощность зарядки пока не раскрывается.

Realme 12 Pro может получить 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 12 Pro+ может иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Оба телефона оснащены блоком из трех задних камер, включающим 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Кроме того, Realme 12 Pro оснащен 32-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим увеличением, тогда как Realme 12 Pro+ имеет 64-мегапиксельный перископический телеобъектив OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом.

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Поскольку оба устройства сертифицированы TENAA, ожидается, что серия Realme 12 Pro будет запущена уже в конце этого месяца в Китае.