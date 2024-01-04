Компания Xiaomi заявила об этом на своем официальном новом рекламном тизере

До презентации смартфонов Xiaomi серии Redmi Note 13 в Индии остается всего несколько часов, и это станет вторым релизом серии после ее дебюта более трех месяцев назад в Китае. В Индии компания представит как модели Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus, так и самая дешевая версия Redmi Note 13 5G, которую Xiaomi продает в Китае.

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Удивительно, но компания уже планирует третье мероприятие по запуску серии, свидетельства которого приводятся ниже. На этот раз Xiaomi позиционирует свой запуск в качестве глобального события, а не касающегося конкретной страны. Таким образом, оно должно относиться как минимум к Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA). Кроме того, на специальном веб-сайте компании упоминается серия Redmi Note 13 без 5G, в отличие от аналогичного индийского веб-сайта.

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Несмотря на незначительную деталь, несколько утечек выявили существование двух моделей 4G. В частности, в прошлом месяце в Интернете появились рендеры и характеристики Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G. Эта пара отличается от своих аналогов 5G в различных областях, включая измененный дизайн и разные наборы микросхем. Однако Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro Plus 5G также должны появиться во всем мире, что подтвердили утечки в конце теперь уже прошлого года. В настоящее время Xiaomi сообщила только, что серия Redmi Note 13 выйдет во всем мире 15 января.