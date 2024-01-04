Пока утечка сообщает о трех картах из линеек TwinEdge и Trinity Black, различающихся системами охлаждения

Сегодня в сети появились изображения трех моделей видеокарт грядущей линейки RTX 40 SUPER от компании ZOTAC. Все они относятся ко младшему представителю линейки, а именно к GeForce RTX 4070 SUPER. Внешне новые модели похожи на уже выпускаемы ускорители оригинальные RTX 4070 и RTX 4070 Ti и используют аналогичные системы охлаждения. Таким образом отличить старые и новые модели помогает только обновленная маркировка на упаковке видеокарт, основное отличие кроется в характеристиках самих чипов и конфигурации памяти. Как было сказано, утечка включает три модели. Две из них относятся к линейке TwinEdge и включают модель с рекомендованными значениями тактовых частот и модель с небольшим заводским разгоном. Третья видеокарта относится к более премиальной линейке Trinity Black, что не лучшим образом скажется на её стоимости. Также, возможно, позже ZOTAC представит и другие версии RTX 4070 SUPER, так как у компании существует, например, видеокарта RTX 4070 AMP AIRO.

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Что касается сегодняшней утечки, то младшая версия RTZ 4070 SUPER TwinEdge представляет собой компактную плату толщиной в 2 слота расширения. Система охлаждения включает алюминиевый радиатор с ребрами и два вентилятора без RGB подсветки. Можно также предположить, что производитель заменит 8-контактный разъем питания PCIe, используемый на обычной RTX 4070 TwinEdge на современный 12VHPWR, это вполне может произойти, так как, по слухам, TGP графического ускорителя увеличится до 220 Вт.

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Старшая модель в линейке под названием RTX 4070 SUPER Trinity Black получит более совершенную систему охлаждения с тремя вентиляторами и увеличенным радиатором, а также разъем питания 12VHPWR, который легко заметен на представленных фотографиях.