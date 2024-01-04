Это уже вторая утечка за сутки о грядущих настольных процессорах серии Ryzen 8000G

Всего через день после появления утечки информации о APU Ryzen 5 8600G среднего класса из грядущей серии гибридных процессоров для настольных компьютеров, стала доступна информация ещё об одной более быстрой модели Ryzen 7 8700G. В отличие от Ryzen 5 8600G, включающего 6 ядер и 12 потоков, эта модель может похвастаться уже 8 ядрами Zen4 и 16 потоками.

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Тесты, проведенные на материнских платах ASUS TUF X670E-PLUS с разъемом AM5, выявили возможности APU в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800. Запись Geekbench раскрывает также базовую тактовую частоту, составляющую 4,2 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения - 5,1 ГГц. Другими словами, это означает повышение частоты на 400–500 МГц по сравнению с самым быстрым APU для настольных ПК, доступным на рынке в настоящее время — Ryzen 7 5700G, включающем те же 8 ядер, но на архитектуре Zen3.

Серия Ryzen 8000G — это больше, чем простое обновление микроархитектуры процессора. В дополнение к обновлению вычислительной мощности процессора, интегрированная графическая подсистема также получила серьезное повышение производительности за счет перехода от устаревшей графики Vega к новейшей версии RDNA3. Это означает пропуск сразу двух поколений RDNA, что приводит к значительному скачку графической производительности новых настольных APU от AMD.

Утечка характеристик показывает, что APU Ryzen 7 8700G будет оснащен графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками и частотой в режиме ускорения 2,9 ГГц. Однако более низкие тепловые и энергетические ограничения в форм-факторе настольного компьютера должны позволить легко увеличить частоту выше 3 ГГц.

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Результаты бенчмарка, проведенного с использованием API Geekbench OpenCL и Vulkan, показывают 29244 и 35427 баллов соответственно. По сравнению с мобильными APU на базе Phoenix, использующими те же характеристики, производительность находится в пределах погрешности. Новинка также должна быть в два раза быстрее в сравнении со встроенной графикой RX Vega 8 в Ryzen 7 5700G, но стоит иметь в виду, что синтетические тесты могут не отражать реальную игровую производительность. Для более правдоподобных выводов следует дождаться независимых обзоров, что должно произойти уже в самое ближайшее время.