Ранним поступлением в продажу отличился ритейлер Ситилинк, хотя получить на руки видеокарту пока нельзя, так как выход новинки состоится только в феврале

Один из партнеров NVIDIA по производству видеокарт, компания Palit, уже планирует выпуск моделей RTX 3050 с 6 ГБ, которые должны появиться в этом квартале. В разработке находятся как минимум три версии, две из которых относятся к серии StormX, а одна — к серии KalmX.

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Серия Palit RTX 3050 6 ГБ:

• GeForce RTXT 3050 StormX OC 6 ГБ NE63050S18JE-1070F;

• GeForce RTXT 3050 StormX 6 ГБ NE63050018JE-1070F;

• GeForce RTXTM 3050 KalmX 6 ГБ NE63050018JE-1070H.

Интересно, что модели StormX уже появились на российском сайте компании Ситилинк. На странице видеокарты четко указано 6 ГБ в характеристиках и указан новый код продукта, принадлежащий модели RTX 3050 6 ГБ.

В спецификациях, предоставленных Ситилинк, есть некоторые несоответствия, например, неверно указана пропускная способность памяти — 224 ГБ/с (должна быть 168 ГБ/с). Однако базовая тактовая частота 1042 МГц и TDP 115 Вт не похожи на существующую модель с 8 ГБ памяти. Также название модели и код продукта явно относятся к новой модели.

Среди немногих настольных графических карт модель StormX использует реальный физический разъем PCIe 4.0 x8. В отличие от большинства современных графических карт, она не имеет полноразмерного 16-полосного интерфейса. Даже на современных картах, таких как серия RTX 4060, этот полноразмерный разъем не имеет электрических соединений для половины линий, однако может служить опорой для более тяжелых моделей, а, судя по всему, серии StormX он может не понадобиться.

Стоит отметить, что последняя видеокарта линейки KalmX была представлена почти четыре года назад. Ей стала модель GTX 1650 KalmX, выпущенная в феврале 2020 года. С тех пор Palit не обновляла свою линейку безвентиляторных графических ускорителей. Согласно известным спецификациям RTX 3050, карта потребляет всего до 115 Вт. Предыдущие слухи указывали на то, что RTX 3050 6 ГБ может иметь расчетную тепловую мощность всего 70 Вт. Такая мощность вполне может быть под силу пассивной системе охлаждения, например, GTX 1650 KalmX также была моделью с TDP 75 Вт.

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Очевидно, что в характеристиках, перечисленных российским ритейлером, присутствуют противоречивые детали, которые еще необходимо проверить. До выхода карты осталось несколько недель, поскольку ожидается, что RTX 3050 6 ГБ появится на рынке в феврале.