Данная модель выпущена только в одном экземпляре и будет разыграна в музыкальном конкурсе в Китае по игре Cyberpunk 2077

В 2020 году NVIDIA представила свою первую видеокарту, посвященную неизданной на тот момент игре Cyberpunk 2077. Первая карта на базе RTX 2080 Ti была выпущена ограниченным тиражом и раздавалась эксклюзивно избранным участникам конкурса. Всего было изготовлено 200 единиц, 77 из них выступили в качестве награды в ходе официального конкурса. Эти карты теперь можно найти на eBay за нереальную сумму.

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Позже NVIDIA представила модель RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition, превзойдя по эксклюзивности своего предшественника. Этот вариант был разработан штатными моддерами NVIDIA из GeForce Garage и был представлен в качестве эксклюзивного приза в специальном розыгрыше, организованном на китайской платформе Weibo. Всего была изготовлена только одна такая версия.

Недавно NVIDIA анонсировала еще один розыгрыш, продемонстрировав новейший графический ускоритель RTX 4080, снова черпая вдохновение из вселенной Cyberpunk 2077. Эта модель, посвященная организации Arasaka в мире Cyberpunk, отходит от традиционного черно-желтого дизайна в пользу практически полного черно.

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К сожалению получить данную карту можно будет только в Китае. Участникам конкурса предстоит создать музыку на тему Cyberpunk 2077 и опубликовать ее в социальных сетях до 2 января. NVIDIA выберет одного победителя, которому будет вручена эксклюзивная видеокарта RTX 4080. Кроме того, остальные финалисты конкурса получат в качестве поощрительных призов специальную одежду и коврики для мыши особого дизайна.