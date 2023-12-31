Данная модель является уже пятой в линейке компании Sapphire

Как известно, AMD недавно представила видеокарту Radeon RX 6750 GRE для настольных компьютеров на архитектуре RDNA2, Компания решила выпустить две разные модели с одинаковым названием, но с совершенно разными характеристиками. Оба варианта используют графический процессор Navi 22, однако вариант с памятью GDDR6 объемом 12 ГБ является наиболее предпочтительной версией, поскольку имеет больше ядер по сравнению с аналогом с памятью 10 ГБ.

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Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ завоевала наибольшую популярность среди партнеров компании. Более 18 моделей имеют конфигурацию памяти 12 ГБ и только четыре модели вышли с 10 ГБ. Sapphire является ключевым партнером AMD, включая эту линейку, и недавно представила модель RX 6750 GRE 12 ГБ Black Diamond Edition, ознаменовав пятую версию этого конкретного графического ускорителя.

Эта новинка не имеет разгона и поддерживает стандартную игровую частоту 2439 МГц и частоту в режиме ускорения 2581 МГц. Дизайн черпает вдохновение из версии AURORA с синей цветовой гаммой и почти идентичной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Она оснащена одним 8-контактным и одним 6-контактным разъемами питания, обеспечивая стандартную мощность платы 230 Вт.

Что касается дизайна, то карта получила черную ромбовидную решетку с золотыми вставками размером 31×128 мм, занимающую 2,5 слота на материнской плате. В основе этой видеокарты лежит графический кристалл Navi 22, оснащенный 2560 потоковыми процессорами и способный конкурировать с бюджетной настольной моделью NVIDIA RTX 4060. В официальных игровых тестах с разрешением 1440p новая RX 6750 GRE является явным победителем, однако, стоит сказать, что ей также требуется вдвое больше энергии.

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Стоимость видеокарты в Китае составляет 2659 юаней, что больше рекомендуемой розничной цены 2379 юаней для этой модели.