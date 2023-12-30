Поступление в продажу новинки в Китае и Вьетнаме ожидается в конце января

Выход видеокарты RTX 4090D для многих станет, наверно, одним из самых необычных событий в индустрии графических процессоров. Данная модель не была официально анонсирована компанией NVIDIA ни в одной из социальных сетей или профильных средствах информации. Даже графические драйверы не получали соответствующего обновления. Новинка просто появилась на китайском сайте NVIDIA и заменила оригинальную модель RTX 4090.

Интересно, что китайские партнеры компании действительно сделали официальные заявления по этому поводу, после чего обновленные карты появились в списке продукции на их сайтах, раскрыв не только полные технические характеристики, но и приоткрыв завесу на масштабы запуска этого продукта.

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Всего на данный момент было представлено четырнадцать моделей, которые по сути ничем внешне не отличаются от оригинала за исключением урезанного количества ядер CUDA, тензорных ядер и ядер трассировки лучей. Теперь модель RTX 4090D получила на 11% меньшее количество потоковых мультипроцессоров (SM), отчасти компенсированное немного увеличенной тактовой частотой. Кроме того новинка получила более низкую расчетную тепловую мощность (TDP), составляющую теперь 425 Вт(у оригинала этот показатель составлял 450 Вт). Таким образом разница в производительность между RTX 4090 и RTX 4090D не должна превышать 10 процентов. Однако это можно будет окончательно подтвердить только после того, как NVIDIA отправит образцы для обзора китайским СМИ.

Перечисленные характеристики TDP и TGP при мощности 425 Вт от некоторых брендов подразумевают наличие блокировки мощности на RTX 4090D, что делает ручной разгон весьма проблематичным или вообще неосуществимым.

Что касается заводского разгона, ожидалось, что NVIDIA максимально ограничит разгонный потенциал RTX 4090D до максимально достижимого уровня, и это ожидание оказалось верным.

Некоторые модели, все же могут включать функцию двойного BIOS, переключающего режимы работы между «игровым» и «бесшумным», но с одинаковой тактовой частотой. Единственным исключением, которое обнаружили сотрудники портала Videocardz.com, была карта MSI SUPRIM X, имеющая тактовую частоту в разгоне 2535 МГц (увеличение на +15 МГц по сравнению с эталонными спецификациями NVIDIA). Однако эти частоты применимы только с использованием программного обеспечения компании, а не являются стандартной конфигурацией по умолчанию. Так что это не совсем заводской разгон, а скорее дополнительная заводская настройка.

Предварительные заказы на RTX 4090D уже открыты в Китае. Компания ZOTAC выставила на продажу две карты, однако пока они отсутствуют на складе и в ближайшее время ситуация не изменится. По слухам, RTX 4090D станет доступна только в конце января. Кроме того, выход карты состоится также в других регионах мира, которые попали под ограничения со стороны США.

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Что касается стоимости, то она не изменится и останется на уровне 12999 юаней, что соответствует начальной цене оригинальной RTX 4090. Однако это не помешало, например, компании ZOTAC поднять цену до 13999 юаней за RTX4090D Trinity и до 16999 юаней за флагманскую модель RTX 4090D PGF, согласно информации ITHome.