Модель является урезанной версией оригинальной RTX 4090 и предназначена для китайского рынка

Компания Nvidia сегодня, как и ожидалось, официально представила видеокарту RTX 4090D. Данная модель является полноценной заменой оригинальной модели GeForce RTX 4090, продажи которой в Китае попали под запрет со стороны США. Однако Nvidia не смирилась с потерей огромного рынка сбыта и приняла верное решение несколько изменить модель RTX 4090, которая столкнулась с ограничениями. Вместо того чтобы выпустить предполагаемую RTX 4080 SUPER в качестве нового флагмана для Китая, NVIDIA несколько урезала возможности RTX 4090, чтобы она соответствовала ограничениям правительства США.

реклама

Вопреки более ранним слухам, NVIDIA подтвердила изменения характеристик RTX 4090. Видеокарта RTX 4090D получила 14592 ядра CUDA вместо первоначальных 16384 ядер, что является заметным изменением. Помимо уменьшения ядер CUDA, урезанию подверглись тензорные ядра, количество которых уменьшилось с 512 до 456 ядер, а также ядер трассировки лучей, составляющих теперь 114 штук.

Что касается конфигурации памяти, то новинка получила 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X со скоростью работы 21 Гбит/с и 384-битным интерфейсом. Таким образом спецификации памяти карты не изменились. Однако значительным изменением стало уменьшение расчетной тепловой мощности (TDP) по умолчанию, которая теперь составляет 425 Вт вместо первоначальных 450 Вт у исходной модели. Также стоит отметить, что "обновленная" модель лишилась возможности разгона, по крайней мере это касается заводского разгона.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Некоторые компании уже показали свои видеокарты, которые визуально мало чем отличаются от оригинальных моделей RTX 4090. Интересно, что несмотря на урезание характеристик, рекомендованная стоимость новинки не изменилась и осталась на уровне 12999 юаней (1599 долларов).