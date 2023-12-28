Смартфон появился в базе данных Geekbench, а выход новинки на мировой рынок состоится 23 января

Сегодня стала известна официальная дата запуска OnePlus Ace 3. Компания проведет презентацию Ace 3 в Китае в 14:30 по местному времени 4 января. OnePlus также выпустила пару плакатов, демонстрирующих цветовые варианты смартфона Ace 3. Кроме того, устройство также появилось на платформе тестирования Geekbench перед официальным анонсом.

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OnePlus Ace 3 будет доступен в трёх цветах: Star Black, Moon Sea Blue и Sand Gold. Уже известно, что это же устройство выйдет на мировой рынок 23 января под названием OnePlus 12R. Интересно, что на мировой рынок модель OnePlus 12R будет представлена только в черном и синем вариантах.

Судя по всему, компания тестирует производительность OnePlus Ace 3 на Geekbench перед его официальным анонсом. Как видно, устройство на базе Snapdragon 8 Gen 2 набрало 1559 баллов в одноядерном тесте и 5044 балла в многоядерном тесте. В списке указано, что устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14.

Согласно имеющейся информации, OnePlus Ace 3 будет оснащен 6,78-дюймовой OLED-дисплеем с изогнутыми краями, который обеспечивает разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Смартфон получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX890 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро камеру.

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Работать Ace 3 будет на предыдущем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2, компанию которому составит оперативная память LPDDR5x и накопитель UFS 4.0. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт. Ожидается, что новинка будет доступна в конфигурациях памяти 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ/1 ТБ встроенной памяти. Также смартфон получит ИК-передатчик, экранный датчик отпечатков пальцев и ОС Android 14 на базе ColorOS 14.