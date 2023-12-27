Ноутбук станет приемником ROG Zephyrus G14 текущего поколения с чипом Ryzen 9 7940HS

Утечка в Geekbench раскрыла планы ASUS использовать процессор Ryzen 9 8945HS в будущем игровом ноутбуке ROG Zephyrus G14 GA403UV. Эта утечка означает продолжение сотрудничества между ASUS и AMD в следующем году.

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ASUS неизменно находится в авангарде использования процессоров AMD Ryzen в линейке своих ноутбуков. Несколько лет назад компания даже получила эксклюзивные специальные варианты «HS» мощностью 35 Вт, опередив других производителей. Со временем компания ASUS успешно интегрировала процессоры AMD во многие ноутбуки ROG, системы 2-в-1, а затем и в портативную консоль ROG Ally.

Модель ROG Zephyrus G14 текущего поколения (GA402) может похвастаться такими характеристиками, как Ryzen 9 7940HS и графическим процессором для ноутбуков RTX 4090. Особенности модели включают 14-дюймовый мини-светодиодный дисплей с соотношением сторон 16:10 и усовершенствованную систему охлаждения с испарительной камерой и жидким металлом. Эта модель считается одной из самых высококлассных игровых систем ASUS, доступных в настоящее время.

Ryzen 9 8945HS станет заменой гибридному процессору Phoenix Point, имеющему идентичную конфигурацию с 8 ядрами Zen4 с поддержкой SMT и тактовой частотой до 5,168 ГГц. Это процессор является самым производительным в новой серии Hawk Point, с TDP настраиваемым в диапазоне от 35 до 54 Вт. По данным AMD, этот процессор будет иметь повышенную производительность благодаря увеличению скорости интегрированного ядра XDNA1 на 60%.

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ASUS еще не анонсировала линейку ROG Zephyrus на 2024 год. Однако компания уже анонсировала мероприятие Transcendence CES 2024, которое состоится 9 января. Ожидается, что на нем компания анонсирует некоторые новые мобильные продукты, в том числе системы на базе серии Intel Core Ultra 100, Core HX 14-го поколения и AMD Ryzen 8040.