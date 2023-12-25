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В сеть попали изображения видеокарты ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL
Новинка должна получить значительное увеличение ядер CUDA в сравнении с предшественницей и большую мощность

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 Компания ASUS приготовила к выходу новую видеокарту грядущей серии NVIDIA RTX 4070 SUPER в линейке DUAL OC. Утечка изображения планируемой карты появилась благодаря известному инсайдеру @momomo_us.

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 Видеокарта RTX 4070 SUPER должна стать самой привлекательной моделью в линейке RTX 40 SUPER, выход которой планируется уже в следующем месяце. Новинка будет основана на графическом процессоре AD104-350 и получит 7168 ядер CUDA, а также теперь подтверждено официально, что она комплектуется 12 ГБ памяти, сохраняя точную конфигурацию данного параметра с оригинальной моделью.

 Общий дизайн карты соответствует дизайну существующей в настоящее время RTX 4070 DUAL, но с некоторыми изменениями. Новинка на первый взгляд выглядит более узкой и немного короче. И это несмотря на то, что карта RTX 4070 SUPER имеет мощность в 225 Вт против 200 Вт у RTX 4070. Также следует отметить изменение в системе питания новинки, которая получила разъем 12VHWPR в замен 8-контактного у предшественницы.

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﻿ Напомню, что NVIDIA собирается представить свою новую серию RTX 40 SUPER в январе наступающего года, и RTX 4070 SUPER станет первой картой серии, которая появится на рынке. На данный момент предполагается, что компания покажет новую серию на выставке CES 2024 во время прямой трансляции Special Address. Ожидается, что вскоре после этого партнеры Nvidia представят свои модели. По доступной сейчас информации RTX 4070 SUPER станет доступна с 17 января.

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Источник: videocardz.com
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