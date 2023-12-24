На данный момент утечка упоминает 6 моделей, начиная с Intel 300T и заканчивая Core i9-14900T

Два месяца назад Intel представила свои процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольных компьютеров с TDP по умолчанию 125 Вт. Хотя эти процессоры ориентированы на рынок высокого класса, энтузиастов и геймеров, значительная часть будущих пользователей Intel может обойтись чипами без поддержки разгона. Кроме того, многие готовые системы оснащаются процессорами Core без разгона, и они также очень популярны. Хотя эти процессоры предоставляют ограниченные возможности разгона, они имеют более доступную цену.

В настоящее время Intel находится в процессе выпуска моделей мощностью TDP 65 Вт, а также процессоров серии T с более низкой мощностью 35 Вт. Последняя серия предназначена для маломощных систем с ограниченными возможностями охлаждения. Они представляют собой оптимальное решение для домашних серверов или встроенных систем, где требуется большое количество ядер, но высокая однопоточная производительность может иметь второстепенное значение.

реклама

Последняя утечка от @momomo_us наконец-то предоставила недостающую информацию о серии T. Речь в данном случае идет о тактовой частоте в режиме ускорения. В зависимости от конкретной модели Intel снизит максимальную тактовую частоту Boost для каждого процессора на 200–300 МГц по сравнению с моделями мощностью 65 Вт. Максимальная тактовая частота в режиме турбо — это лишь одна сторона, поскольку эти процессоры также имеют ограниченную базовую тактовую частоту: от 3,x ГГц на моделях мощностью 125 Вт, 2,x ГГц на моделях мощностью 65 Вт и до 1,x ГГц на моделях мощностью 35 Вт.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Те, кому нужна модель мощностью 35 Вт, смогут выбирать между 2 ядерным Intel 300T и 24 ядерным Core i9-14900T. В линейку также входят 20-ядерный Core i7-14700T, 14-ядерный Core i5-14500T, Core i5-14400T с 10 ядрами и Core i3-14100 с 4 ядрами. Стоит отметить, что в списке инсайдера отсутствует модель Core i5-14600T, которая была отменена, либо появится несколько позже.