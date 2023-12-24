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В сеть попали характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения мощностью 35 Вт
На данный момент утечка упоминает 6 моделей, начиная с Intel 300T и заканчивая Core i9-14900T

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 Два месяца назад Intel представила свои процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольных компьютеров с TDP по умолчанию 125 Вт. Хотя эти процессоры ориентированы на рынок высокого класса, энтузиастов и геймеров, значительная часть будущих пользователей Intel может обойтись чипами без поддержки разгона. Кроме того, многие готовые системы оснащаются процессорами Core без разгона, и они также очень популярны. Хотя эти процессоры предоставляют ограниченные возможности разгона, они имеют более доступную цену.

 В настоящее время Intel находится в процессе выпуска моделей мощностью TDP 65 Вт, а также процессоров серии T с более низкой мощностью 35 Вт. Последняя серия предназначена для маломощных систем с ограниченными возможностями охлаждения. Они представляют собой оптимальное решение для домашних серверов или встроенных систем, где требуется большое количество ядер, но высокая однопоточная производительность может иметь второстепенное значение.

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 Последняя утечка от @momomo_us наконец-то предоставила недостающую информацию о серии T. Речь в данном случае идет о тактовой частоте в режиме ускорения. В зависимости от конкретной модели Intel снизит максимальную тактовую частоту Boost для каждого процессора на 200–300 МГц по сравнению с моделями мощностью 65 Вт. Максимальная тактовая частота в режиме турбо — это лишь одна сторона, поскольку эти процессоры также имеют ограниченную базовую тактовую частоту: от 3,x ГГц на моделях мощностью 125 Вт, 2,x ГГц на моделях мощностью 65 Вт и до 1,x ГГц на моделях мощностью 35 Вт.

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 Те, кому нужна модель мощностью 35 Вт, смогут выбирать между 2 ядерным Intel 300T и 24 ядерным Core i9-14900T. В линейку также входят 20-ядерный Core i7-14700T, 14-ядерный Core i5-14500T, Core i5-14400T с 10 ядрами и Core i3-14100 с 4 ядрами. Стоит отметить, что в списке инсайдера отсутствует модель Core i5-14600T, которая была отменена, либо появится несколько позже.

#intel
Источник: videocardz.com
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