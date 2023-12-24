интересно, что информация о данной модели отсутствует на официальном сайте ASUS

Компания ASUS уже представила свою видеокарту Radeon RX 7900 GRE. На официальном сайте ASUS эта модель не представлена, однако её можно найти в магазине на некоторых азиатских платформах. Фактический запуск карты состоялся несколько недель назад.

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Данная конкретная модель TUF GRE ориентирована в первую очередь на китайский рынок. Карта RX 7800 XT TUF White ознаменовала дебют нового белого дизайна системы охлаждения ускорителей от ASUS, а RX 7900 GRE стала второй подобной графической картой на базе чипов AMD.

ASUS RX 7900 GRE по дизайну очень напоминает RX 7800 XT. Карта имеет толщину 3 слота, 32 см в длину и 15,1 см в ширину, что соответствует размерам модели RX 7800 XT. При сравнении с моделями RX 7900XTX/XT TUF эта карта на 3 см короче и на 0,6 слота тоньше.

Видеокарта RX 7900 GRE оснащен графическим процессором Navi 31 XL с 5120 потоковыми процессорами. Этот графический ускоритель имеет идентичные характеристики, включая 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 256-битном интерфейсе.

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На китайской платформе JD уже было продано как минимум 78 карт, а фото выше принадлежит одному из покупателей. Что касается цены, то новинка стоит около 5299 юаней (747 долларов), что соответствует рекомендованной розничной цене для Китая. Согласно сайтам розничных продавцов, эта модель имеет заводской разгон, но полные характеристики неизвестны.