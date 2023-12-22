Смартфон Redmi Note 13 Pro 5G получил 12 ГБ оперативной памяти и чипсет Snapdragon 7s Gen 2

Xiaomi готовится к долгожданному запуску серии Redmi Note 13 5G 4 января, которая будет представлена тремя вариантами: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G. В преддверии презентации индийский вариант Redmi Note 13 Pro 5G, обозначенный номером модели 2312DRA50I, появился в базе данных тестов Geekbench.

реклама

В списке Geekbench были раскрыты ключевые характеристики Redmi Note 13 Pro, подтвердив наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Это неудивительно, поскольку компания недавно объявила, что индийский вариант Redmi Note 13 Pro станет первым в мире телефоном на базе Snapdragon 7s Gen 2. результаты тестирования смартфона весьма неплохи, он набрал 1030 баллов в одноядерном тесте и 2851 балл в многоядерном тесте.

Удивительно, но Redmi Note 13 Pro 5G выйдет с объемом оперативной памяти 12 ГБ. Однако вызывает удивление использование системы Android 13, хотя ОС Android 14 уже доступна в течение некоторого времени.

Однако данный факт может разочаровать потенциальных покупателей Redmi Note 13 Pro 5G, так как его поддержка будет менее продолжительной. Например, если Xiaomi обязуется соблюдать трехлетний цикл обновлений для этого устройства, оно получит обновление максимум до Android 16 вместо Android 17, если бы смартфон изначально получил Android 14 при дебюте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Появившаяся недавно утечка показала, что Redmi Note 13 Pro Plus будет стоить в Индии 32999 рупий за версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.