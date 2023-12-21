Кроме того стали известны предварительные цена на процессоры серий Ryzen 5000GT и Ryzen 8000G

На веб-сайте AMD появился новый процессор Ryzen 7 5700, который очень схож с моделью Ryzen 7 5700G на базе кристалла Cezanne. Очередная версия данного настольного APU без буквы G в названии, похоже, не оснащен встроенной графикой.

Согласно информации AMD, Ryzen 7 5700 является восьмиядерным процессором с 16 потоками, работающим на тактовой частоте 3,7 ГГц в базе и 4,6 ГГц в режиме ускорения. Процессор имеет мощность 65 Вт и предназначен для платформы AM4. Интересно, что на сайте в качестве даты выпуска указано 4 апреля. Это является явной ошибкой, так как процессор вышел только сегодня.

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Слухи о подготовке к выходу данного процессора появились в сети уже довольно давно. Первые упоминания о новом процессоре относятся к середине прошлого года. А уже в этом году компания Gigabyte опубликовала данный процессор в списке поддерживаемых её материнскими платами.

Что касается процессоров Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT, то они уже появлялись в новостных лентах ранее, но теперь данные чипы появились на сайтах розничных продавцов. Предполагается, что данные процессоры для сокета AM4 поступят в продажу в первом квартале грядущего года. Кроме них компания AMD планирует выпустить новую серию гибридных процессоров серии Ryzen 8000G для разъема AM5. Все указанные выше процессоры были обнаружены известным инсайдером @momomo_us, который раздобыл соответствующие им коды AMD OPN, а также планируемая стоимость чипов:

Как видно старшая 8-ядерная модель Ryzen 7 8700G в линейке настольных моделей APU Hawk Point оценивается от 340 до 440 долларов, модель среднего уровня Ryzen 5 8600G оценена в сумму от 120 до 310 долларов, а младший Ryzen 5 8500G имеет цену от 190 до 240 долларов в зависимости от магазина. Стоит сразу отметить, что это неофициальные цены, которые после релиза процессоров с большой долей вероятности будут другими.

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Также в сети появились утечки первых цен на процессор Ryzen 7 5700X3D, который будет иметь розничную стоимость от 260 до 330 долларов. Кроме того появились утечки цен на процессоры Ryzen 5 5600GT и 5500GT, составляющие от 150 до 200 долларов и от 130 до 180 долларов соответственно.