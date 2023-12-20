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Раскрыта стоимость Redmi Note 13 Pro Plus в Европе
Смартфон будет доступен на европейском рынке по цене от 449 евро за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем

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 Xiaomi готовится представить смартфоны серии Redmi Note 13 на мировых рынках. Эти устройства планируется запустить в первую очередь в Индии в первую неделю 2024 года. Если точнее, они будут представлены 4 января.

 Поскольку эти телефоны уже официально вышли и уже несколько месяцев продаются на территории Китая, то их характеристики уже были известны кроме стоимости на мировом рынке. Теперь некоторые розничные продавцы в Европе опубликовали информацию об их стоимости, по крайней мере это относится к топовой версии.

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 Redmi Note 13 Pro Plus является премиальной моделью в линейке, и этот телефон был преждевременно размещен на ряде европейских веб-сайтов Amazon.

 Базовый вариант смартфона с конфигурацией памяти 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ будет стоить 449 евро в Испании и Италии. А во Франции и Нидерландах он будет стоить 499 евро.

 Смартфон будет доступен в трех цветах: Midnight Black, Moonlight White и Aurora Purple. Последняя версия будет иметь кожаную заднюю панель, в отличие от стеклянной панели, как у первых двух.

 Что касается характеристик, то смартфон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2712 x 1220 пикселей). Дисплей устройства имеет отверстие по центру под 16-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков и обеспечивает частоту обновления до 120 Гц, а также оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

 За работу телефона отвечает однокристальная система на чипе MediaTek Dimensity 7200 Ultra в сочетании с оперативной памятью стандарта LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. В качестве программной оболочки используется MIUI 14 на базе ОС Android 13. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

 За фото- и видео- возможности смартфона отвечает основная задняя камера разрешением 200 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макродатчик разрешением 2 МП.

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 Кроме того смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, стереодинамики и ИК-передатчик.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi note 13 #redmi note 13 pro plus
Источник: gizmochina.com
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