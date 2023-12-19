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Смартфоны Redmi Note 12 одними из первых получат глобальную версию HyperOS
Кроме них в список первых претендентов на глобальное обновление HyperOS попали модели серии Xiaomi 13

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 Больше месяца назад появилось сообщение, в котором описывались планы Xiaomi касающиеся первого этапа развертывание глобальной прошивки HyperOS. В сообщении были упомянуты девять устройств, попадающих в первую волну обновления, но список являлся неофициальным и не претендовал на стопроцентную достоверность, что вызывало долю недоверия.

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 Однако на соответствующих тематических форумах появился официальный список устройств, в котором уточняется, что первыми получат обновление до глобальной версии HyperOS только восемь моделей компании. Таким образом счастливыми обладателями смартфонов с HyperOS станут пользователи следующих устройств:

Redmi Note 12;

Redmi Note 12S;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi Pad 6.

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 Владельцы Redmi Note 12 и Redmi Note 12S пожалуй являются самыми счастливыми пользователями смартфонов от Xiaomi, поскольку компания во все времена отдавала приоритет в обновлении своим флагманским моделям, а не средненьким телефонам серии Redmi Note. Как бы там ни было, в любом случае, владельцы двух перечисленных моделей Redmi Note 12, а также шести других устройств, могут рассчитывать на получение стабильных обновлений HyperOS в первом квартале 2024 года.

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Источник: notebookcheck.net
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