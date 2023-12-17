8 января Nvidia анонсирует все модели новой линейки, а первой 17 января в продажу поступит RTX 4070 Super

Похоже, что январь будет напряженным месяцем для технологических компаний, обозревателей, энтузиастов и всех заинтересованных в новинках покупателей. Сообщается, что у Nvidia появился список из семи важных дат, касающихся снятия эмбарго на три графические карты RTX 40 Super в январе. Судя по утечкам, компания в эти дни анонсирует новинки, снимет эмбарго на обзоры соответствующих графических карт и инициирует выпуск моделей RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

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Жизненный путь видеокарт RTX 40 Super предположительно начнется 8 января, когда будут анонсированы все эти модели, а на графический ускоритель RTX 4070 Super будет снят запрет на распаковку. Остальная часть графика разделена на снятие запрета на обзоры и запуск продуктов для каждой карты. Полный график снятия покровов тайн с карт выглядит следующим образом:

8 января (20:00 по московскому времени): анонс RTX 4070 Super, RTX4070 Ti Super, RTX 4080 Super;

9января (01:00 по московскому времени): распаковка RTX 4070 Super;

16 января (17:00 по московскому времени): обзоры RTX 4070 Super с рекомендованной ценой;

17 января (17:00 по московскому времени): обзоры RTX 4070 Super, не соответствующие рекомендованной розничной цене, и выход в продажу;

23 января (17:00 по московскому времени): обзоры RTX 4070 Ti Super с рекомендованной ценой;

24 января (17:00 по московскому времени): обзоры и запуск в продажу RTX 4070 Ti Super без рекомендованной розничной цены;

30 января (17:00 по московскому времени): обзоры RTX 4080 Super с рекомендованной ценой;

31 января (17:00 по московскому времени): обзоры RTX 4080 Super, не соответствующие рекомендованной розничной цене, и запуск в продажу.

Выставка CES 2024 начнется 9 января, на следующий день после того, как будут анонсированы карты RTX 40 Super, если все пойдет по этому графику. Nvidia может продемонстрировать все эти карты во время пятидневной выставки на своем стенде.

Что касается характеристик, то по имеющимся на сегодня данным GeForce RTX 4070 Super будет использовать чип AD104-350 или AD103-175 с 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битной шине. RTX 4070 Ti Super будет основана либо на GPU AD103-275, либо на AD 102-175 с 16 ГБ памяти GDDR6X на 256-битной шине, а RTX 4080 Ti Super, скорее всего, будет основана на AD 103-400 с той же конфигурацией памяти от RTX 4070 Ti.

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Предполагается, что эти карты будут стоить от 599 до 649 долларов, от 799 до 899 долларов и от 999 до 1099 долларов соответственно.