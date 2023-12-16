Новая утечка раскрывает внешний вид грядущего устройства и поддержку сетей пятого поколения

MySmartPrice опубликовал рендеры будущего смартфона Moto G34, у которого нет прямого предшественника. По какой-то причине, Motorola ежегодно выпускающая несколько моделей начального и среднего уровня, решила не создавать приемника Moto G32. Вместо этого в текущем году компания представила Moto G23, Moto G53 и Moto G73.

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Кроме того с тех пор Motorola перешла на телефоны Moto Gx4: в конце лета были выпущены Moto G14, Moto G54 и Moto G84. Основываясь на выводах MySmartPrice, Motorola намерена заполнить пробел между Moto G14 и Moto G54, хотя и с моделью, которая немного отличается от своих аналогов. По какой-то причине Motorola решила использовать Moto G34 для демонстрации обновленного дизайна, а не использовать для этого топовый Moto G84.

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В частности, Moto G34 оснащен модулем камеры прямоугольной формы, внутри которого расположены два датчика. Кроме того Motorola сдвинула корпус камеры прямо в верхний левый угол задней панели, создавая эффект слияния камеры с рамкой устройства, как в последних моделях OnePlus и смартфонах Galaxy S до серии Galaxy S23. Хотя технические характеристики и дата выпуска на данном этапе остаются неизвестными, просочившиеся рекламные изображения подтверждают наличие чипсета с поддержкой сетей 5G. Также новый смартфон от Motorola будет оснащен основной камерой на 50 Мп и относительно толстыми рамками вокруг плоского дисплея устройства.