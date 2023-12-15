Первыми на очереди станут некоторые платы на чипсете AMD X670

В начале 2023 года AMD и Intel работали над реализацией поддержки небинарной памяти DDR5, представив модули с объемом памяти 24 ГБ и 48 ГБ. Это увеличило поддержку памяти для платформ DDR5 со 128 ГБ до 192 ГБ при занятых всех слотах DIMM. Сегодня MSI объявила о готовности её плат поддерживать емкость 256 ГБ.

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Это достижение стало возможным благодаря компании Kingston, разработавшей память Fury Renegade DDR5, емкость каждого модуля которой составляет 64 ГБ. Для материнских плат, оснащенных четырьмя слотами DIMM, это означает общую емкость 256 ГБ, а материнские платы с двумя модулями DIMM теперь будут поддерживать 128 ГБ.

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MSI не уточняет, какие именно модели материнских платы будут поддерживать новую емкость, однако заявлено, что соответствующие платформы получат обновление BIOS от MSI. В качестве примера MSI демонстрирует платформу с процессором AMD Ryzen 9 7900X и материнской платой MSI PRO X670-P WIFI, поддерживающую емкость 256 ГБ. Скриншот сильно размыт, поэтому подробности сложно разглядеть, но диспетчер задач Windows четко показывает емкость 256 ГБ.