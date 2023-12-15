Это первая карта со времен серии GTX 600 с подобной системой охлаждения

Карты MSI Cyclone были довольно популярны во времена серии GeForce 400, то есть 13 лет назад. Однако MSI не сразу отказалась от данной линейки. Было несколько моделей на основе карт GTX 500 и даже GTX 600, но позже MSI сосредоточилась на системах охлаждения с несколькими вентиляторами для своего сегмента среднего класса xx50/60.

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Судя по всему, компания решила возродить линейку Cyclone, представив самую младшую карту в серии GeForce GTX 4060 с данной системой охлаждения. Карта оснащена одним большим вентилятором и даже имеет заводской разгон до 2505 МГц при помощи программного обеспечения MSI. Кулер Cyclone имеет закругленную конструкцию для отвода тепла от графического процессора и других компонентов. В секции VRM также имеется небольшой радиатор.

Карта имеет двухслотовый дизайн, но не совсем форм-фактор Mini-ITX. Вентилятор системы охлаждения направляет нагретый воздух во всех направлениях. Определенно, это не оптимальная конструкция для современных корпусов ПК, где направление воздушного потока имеет большое значение, однако, поскольку это графический процессор с TDP 115 Вт, он в любом случае не должен выделять слишком много тепла.

Новинка имеет уникальную золотую заднюю панель и золотые акценты на передней панели. Поскольку у данной модели нет традиционной боковой панели, это одна из очень немногих карт RTX 40, у которой логотип GeForce RTX находится на задней панели.

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Модель MSI RTX 4060 Cyclone OC пока появилась только на тайваньском веб-сайте MSI. Это позволяет предположить, что карта не будет доступна по всему миру.