С сегодняшнего дня технология стала доступна для бесплатного использования разработчиками игр и ПО

AMD выпустила полный исходный код для реализации DirectX12 и Unreal Engine 5 своей новейшей технологии временного масштабирования под названием AMD FidelityFXTM Super Resolution 3 (FSR 3). Теперь разработчики и энтузиасты могут попробовать внедрить эту технологию в свои игры и программное обеспечение. Это также первый случай, когда какая-либо компания публикует свою технологию Frame Generation с открытым исходным кодом.

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FSR3 считается преемником FSR2 и заменяет её. Компонент «Frame Generation» не является обязательным, но масштабирование FSR3 все равно будет работать. AMD предоставляет исходный код и файлы DLSS разработчикам для реализации этой технологии масштабирования вручную или посредством обновления библиотеки DLL. Для игр, в которых уже есть поддержка FSR2, AMD рекомендует заменить FSR2 на версию 3.0.

AMD подтверждает, что эта версия FSR3 содержит улучшения по сравнению с первоначальными предварительными версиями, представленными в двух играх: «Forspoken» и «Immortals of Aveum». Компания подтверждает, что инженеры работали над улучшением качества с включенной технологией V-Sync при использовании мониторов с высокой частотой обновления.

Для оптимизации производительности AMD советует использовать асинхронные вычисления с FSR 3. Однако интеграция этого за один шаг может создать проблемы для некоторых механизмов. Чтобы упростить процесс, теперь есть возможность выполнять рабочие нагрузки оптического потока и интерполяции кадров в основной графической очереди. Этот подход может обеспечить более низкую производительность, но он требует меньше памяти и должен работать лучше.

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Стоит отметить, что AMD рекомендует использовать аппаратное ускоренное планирование графического процессора — функцию Windows, которая была включена для некоторых карт Radeon RX 7000 с самой последней версией драйвера. Более того, чтобы включить генерацию кадров, API требует включения режима качества FSR 3. AMD FSR3 выпущен под лицензией MIT, для обеспечения его как можно более широкого распространения. AMD также выпустила DLL FSR3 как часть FidelityFX SDK, которая должна обеспечить гораздо более простую реализацию, более легкий доступ к инструментам отладки и в целом ориентирована на будущее.