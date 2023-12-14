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Тесты Intel показывают превосходство Core Ultra 7 165H над Ryzen 7040 Phoenix
Превосходство наблюдается как в плане встроенной графики, так и в процессорной производительности

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 В среду Intel провела круглый стол с HotHardware перед запуском своих новых чипов, в ходе которого она раскрыла информацию о производительности своих будущих мобильных процессоров Core «Meteor Lake», сравнив их с текущими чипами U-сегмента поколения Core 13 Raptor Lake и конкурирующими чипами AMD Ryzen 7040 «Phoenix». В них компания утверждает, что ее встроенная графика следующего поколения на базе графической архитектуры Xe-LPG, включающий 128 исполнительных блоков, значительно превосходит по производительности iGPU Radeon 780M на архитектуре RDNA3 в Ryzen 7040, а процессорная производительность выше в многопоточном режиме.

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 Для сравнения Intel выбрала Core Ultra 7 165H, модель среднего сегмента производительности в классе 28 Вт, а также процессоры Core i7-1370P «Raptor Lake», AMD Ryzen 7 7840U и самый быстрый на рынке чип Arm с поддержкой Windows — Qualcomm 8cx Gen 3. В 33 играх, в которых Core Ultra 7 165H сравнивали с Ryzen 7 7840U, было показано, что Intel iGPU демонстрирует преимущество в производительности от 3% до 70% над Radeon 780M в 23 из 33 игр. В одной из игр процессоры находятся на одном уровне. В 9 из 33 игр Radeon 780M превосходит Intel Xe-LPG на 2–18%. iGPU Core Ultra 7 165H имеет 8 ядер Xe или 128 EU (1024 унифицированных шейдера). Radeon 780M оснащен 12 вычислительными блоками RDNA3 (768 потоковых процессоров).

 Core Ultra 7 165H является 16-ядерным/22-поточным процессор с 6 производительными ядрами, 8 энергоэффективными ядрами и 2 ядрами с низким энергопотреблением в чипсете(L-cores). В своих тестах Intel утверждает, что Core ultra 7 165H в среднем на 11% быстрее, чем чип AMD, и на 9% быстрее, чем Core i7-1370P. Утверждается, что все три чипа имеют одинаковый класс мощности и предназначены для одной и той же категории тонких и легких ноутбуков.

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 Intel также продемонстрировала преимущества управления питанием двух островных ядер с низким энергопотреблением в чипсете. Аппаратный планировщик процессора запрограммирован так, чтобы сначала направлять вычислительную нагрузку на эти ядра и, в зависимости от требований к производительности, подключать энергоэффективные ядра, а при необходимости и производительные. В режиме ожидания или при очень низких требованиях к производительности все фоновые задачи передаются L-cores. Это приводит к экономии электроэнергии в диапазоне от 8% до 35%. Intel рассматривает такие задачи, как воспроизведение видео в онлайн-сервисах потокового вещания или просмотр веб-страниц, как рабочие нагрузки, которые для такой экономии энергии можно передать L-cores.

#amd #intel #raptor lake #meteor lake #ryzen 7 7840u #core ultra 7 165h
Источник: techpowerup.com
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