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Zhaoxin выпустила 8-ядерный процессор KX-7000 для настольных ПК
Этот процессор основан на архитектуре x86, имеет поддержку большинства современных функций и интерфейсов, а также позволит увереннее себя чуствовать в условиях западных ограничений

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 После нескольких лет задержек китайский производитель микрочипов Zhaoxin наконец выпустил свои долгожданные потребительские процессоры серии KX-7000, единственные в своем роде в Китае, основанные на лицензированной архитектуре x86-64. Zhaoxin утверждает, что новые 8-ядерные процессоры на базе архитектуре "Century Avenue" обеспечивают удвоенную производительность по сравнению с предыдущими поколениями. Благодаря архитектурным улучшениям и увеличенному в 4 раза кэшу KX-7000 представляет собой существенный прогресс для отечественной полупроводниковой промышленности Китая. Хотя KX-7000, вероятно, все еще отстает от конкурирующих чипов AMD и Intel по скорости, он соответствует характеристикам в области поддержки памяти DDR5, интерфейса PCIe 4.0 и USB4. Для Китая достижение технологической независимости и устранение разрыва в функциональности с иностранными процессорами так же важно, как и повышение производительности. Однако в отличие от конкурентов KX-7000 изготавливается по 16-нм техпроцессу, что нельзя записать в плюсы.

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 Другие характеристики чипа включают в себя 24 линии PCIe 4.0, кэш-память L3 объемом 32 МБ и кэш-память L2 объемом 4 МБ, базовую частоту 3,2 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения 3,7 ГГц. Интересно, что процессор также имеет поддержку VT-x, BT-d 2.5, SSE4.2/AVX/AVX2, скорее всего, также лицензированных у производителей x86 процессоров: Intel и/или AMD. Превосходство над западными разработчиками для Китая является второстепенным после достижения самостоятельности. Такие инструкции, как шифрование SM, отвечающие приоритетам внутренней защиты данных, подчеркивают, как KX-7000 достигает стратегических целей автономности. Благодаря лицензии на архитектуру x86, обеспечивающей совместимость программного обеспечения, а теперь и значительно модернизированной платформе, KX-7000 повысит возможности китайского чипа, даже если он все еще отстает по скорости от конкурентов. Продолжающийся прогресс в устранении разрыва в производительности может позиционировать Zhaoxin в качестве основной альтернативы для местных производителей и покупателей ПК.

#процессоры #процессоры из китая #процессоры x86
Источник: techpowerup.com
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