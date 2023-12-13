Дополнительная информация о смартфоне стала известна благодаря сертификату NCC

Vivo готовится выпустить в Китае премиум смартфоны среднего класса серии S18. Запуск запланирован на 14 декабря, и ожидается, что компания представит три модели: Vivo S18, S18e и S18 Pro. Как обычно, ожидается, что эти устройства будут переименованы для глобального рынка. В настоящее время ожидается, что Vivo V30 и V30 Lite могут стать ребрендингами смартфонов Vivo S18 и S18e.

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Теперь новый список NCC, обнаруженный сотрудниками на 91mobiles, раскрыл смартфон с точки зрения дизайна и ключевых характеристик. В списке с моделью под номером V2318, указано, что смартфон будет доступен в черном цвете в дополнение к другим вариантам расцветки. На задней панели расположен большой прямоугольный модуль, в котором расположены две камеры и светодиодная вспышка. Края устройства изогнуты, чтобы пользователи могли лучше и удобнее держать устройство.

Спереди смартфон имеет изогнутый дисплей с вырезом по центру, в котором находится селфи-камера. На правом краю расположены качелька регулировки громкости и кнопка питания, а на нижнем — порт USB Type-C, решетка динамика, лоток для SIM-карты и основной микрофон.

В телефоне будет установлен аккумулятор емкостью 4895 мАч, который, скорее всего, будет продаваться как 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. В списке также указано, что V30 будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

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На основе предыдущих тестов Geekbench Vulkan известно, что устройство будет оснащено недавно представленным чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 среднего уровня. Хотя точная дата запуска остается нераскрытой, ожидается, что он произойдет значительно раньше, чем его предшественник. Мировой дебют серии Vivo V29 произошел в июле, но в магазинах устройства появились только в сентябре. В свою очередь запуск серии V30 ожидается уже в начале 2024 года.