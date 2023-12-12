Обновление принесет не только изменения внешности системы, но и некоторые изменения в её работе и функционале

Список из 11 смартфонов Xiaomi был опубликован в сообщении ресурса Xiaomiui, который предположительно появился непосредственно с собственных серверов китайского производителя. Скриншоты фрагментов кода показали многочисленные кодовые названия смартфонов и региональные прошивки, относящиеся к HyperOS, которая должна начать распространяться на некоторые модели с прошивками для стран мира, ЕЭЗ и Индии в первом квартале 2024 года. Ниже перечислены 11 смартфонов, которые, как предполагается, станут первыми претендентами на обновление до глобальной прошивки HyperOS:

Xiaomi 11T;

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Xiaomi 12T;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

POCO F5;

POCO F5 Pro;

Redmi Note 12 4G/4G NFC;

Redmi Note 12S.

Многие другие устройства ранее уже были упомянуты в очереди на обновление до глобальной HyperOS, в том числе Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и POCO X6 Pro 5G.

Судя по тому, что стало известно в нескольких утечках о HyperOS, кажется, что большинство изменений, внесенных по сравнению с MIUI являются визуальными настройками. Xiaomiui, по-видимому, также получил журнал изменений HyperOS, который определенно создает впечатление, что Xiaomi сосредоточилась на обновлении визуальной составляющей в её новых телефонах. Тем не менее официальная страница программного обеспечения на китайском языке показывает, насколько различной будет HyperOS от MIUI для пользователей. Изменения включают улучшения сети, улучшенные функции управления памятью и, конечно же, внедрение искусственного интеллекта. Ниже можно ознакомиться со списком изменений в глобальной версии HyperOS.

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