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Xiaomi готовится произвести фурор на рынке электромобилей. В связи с этим компания недавно поделилась изображениями моделей SU7, SU7 Pro и SU7 Max, дав о них первое представление. Однако изображения были сделаны в студии, и не было известно, как машина будет выглядеть без камуфляжа. Это было до сегодняшнего дня, так как автомобиль Xiaomi был замечен на дорогах без скрывающего подробности окраса.
Видео продолжительностью всего 6 секунд, скорее всего, впервые запечатлело Xiaomi SU7, предположительно предназначенного для тестирования в реальности. Надпись SU7 на номерном знаке автомобиля хорошо читается и выглядит намного лучше, чем на фотографиях. К сожалению, видео довольно короткое и ничего не показывает автомобиль спереди.
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Как известно, первое поколение семейства электромобилей Xiaomi будет состоять из трёх моделей: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Дата массового производства и выпуска назначена на первую половину 2024 года. Согласно заявлениям, компания стремится сохранить цену автомобиля, который будет доступен как с одним, так и с двумя двигателями, на уровне около 20000 долларов. Однако точная цена пока не установлена. Некоторые особенности моделей автомобилей Xiaomi, хотя и не являются окончательными, имеют следующий вид:
XIAOMI SU7.
Основные Характеристики:
Тип кузова: Электрический седан;
Размеры (мм):
Длина: 4997
Ширина: 1963
Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
Колесная база: 3000;
Снаряженная масса (кг): 1980;
Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.
Характеристики шин:
19 дюймов: 245/45 R19;
20 дюймов: 245/40 R20;
Максимальная скорость (км/ч): 210.
Силовая установка:
Тип топлива: чистое электричество;
Задний привод с двигателем мощностью 220 кВт (295 л.с.).
Другие особенности:
Дополнительная технология LiDAR;
Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях);
Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5;
Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года.
XIAOMI SU7 PRO.
Основные характеристики:
Тип кузова: Электрический седан;
Размеры (мм):
Длина: 4997
Ширина: 1963
Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR);
Колесная база: 3000;
Снаряженная масса (кг): 2205;
Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.
Характеристики шин:
19 дюймов: 245/45 R19;
20 дюймов: 245/40 R20;
Максимальная скорость (км/ч): 265;
Силовая установка:
Тип топлива: чистое электричество;
Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
Другие особенности:
Дополнительная технология LiDAR
Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5.
Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 г.
XIAOMI SU7 Max.
Основные характеристики:
Тип кузова: Электрический седан;
Размеры (мм):
Длина: 4997
Ширина: 1963
Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR);
Колесная база: 3000;
Снаряженная масса (кг): 2205;
Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.
Характеристики шин:
19 дюймов: 245/45 R19;
20 дюймов: 245/40 R20;
Максимальная скорость (км/ч): 265.
Силовая установка:
Тип топлива: чистое электричество;
Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
Другие особенности:
Дополнительная технология LiDAR;
Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях);
Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5;
Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года.