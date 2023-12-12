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Грядущий электромобиль Xiaomi SU7 замечен на улице
Автомобиль на видео не имеет специального камуфляжа, что говорит об его окончательно сформированном внешнем виде

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 Xiaomi готовится произвести фурор на рынке электромобилей. В связи с этим компания недавно поделилась изображениями моделей SU7, SU7 Pro и SU7 Max, дав о них первое представление. Однако изображения были сделаны в студии, и не было известно, как машина будет выглядеть без камуфляжа. Это было до сегодняшнего дня, так как автомобиль Xiaomi был замечен на дорогах без скрывающего подробности окраса.

 Видео продолжительностью всего 6 секунд, скорее всего, впервые запечатлело Xiaomi SU7, предположительно предназначенного для тестирования в реальности. Надпись SU7 на номерном знаке автомобиля хорошо читается и выглядит намного лучше, чем на фотографиях. К сожалению, видео довольно короткое и ничего не показывает автомобиль спереди.

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 Как известно, первое поколение семейства электромобилей Xiaomi будет состоять из трёх моделей: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Дата массового производства и выпуска назначена на первую половину 2024 года. Согласно заявлениям, компания стремится сохранить цену автомобиля, который будет доступен как с одним, так и с двумя двигателями, на уровне около 20000 долларов. Однако точная цена пока не установлена. Некоторые особенности моделей автомобилей Xiaomi, хотя и не являются окончательными, имеют следующий вид:

 XIAOMI SU7.

Основные Характеристики:

Тип кузова: Электрический седан;

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)

Колесная база: 3000;

Снаряженная масса (кг): 1980;

Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.

Характеристики шин:

19 дюймов: 245/45 R19;

20 дюймов: 245/40 R20;

Максимальная скорость (км/ч): 210.

Силовая установка:

Тип топлива: чистое электричество;

Задний привод с двигателем мощностью 220 кВт (295 л.с.).

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR;

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях);

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5;

Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года.

XIAOMI SU7 PRO.

Основные характеристики:

Тип кузова: Электрический седан;

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR);

Колесная база: 3000;

Снаряженная масса (кг): 2205;

Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.

Характеристики шин:

19 дюймов: 245/45 R19;

20 дюймов: 245/40 R20;

Максимальная скорость (км/ч): 265;

Силовая установка:

Тип топлива: чистое электричество;

Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5.

Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 г.

XIAOMI SU7 Max.

Основные характеристики:

Тип кузова: Электрический седан;

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR);

Колесная база: 3000;

Снаряженная масса (кг): 2205;

Варианты колес: 19-дюймовые и 20-дюймовые.

Характеристики шин:

19 дюймов: 245/45 R19;

20 дюймов: 245/40 R20;

Максимальная скорость (км/ч): 265.

Силовая установка:

Тип топлива: чистое электричество;

Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR;

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях);

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5;

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Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года.

#xiaomi #электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi su7
Источник: gizmochina.com
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